قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: النيل شريان حياة المصريين.. أحمد موسى: مصر أجهضت مخطط التهجير..43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محمد أبو العينين: النيل شريان حياة المصريين.. ولنا الحق في حماية أمننا المائي
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري ومن حق مصر حماية أمنها المائي، ويجب التعاون في حوض النيل وفقا للقانون الدولي وفق مبادئ الإخطار المسبق وعدد الضرر، كما أننا نؤكد الرفض التام للإجراءات الأحادية والمخالفة للقانون الدولي التي تقوم بها إثيوبيا فيما يخص السد.

43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
علق الإعلامي أحمد موسى،  على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إرسال برقية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية ودوره المحوري في استقرار المنطقة.

أحمد موسى: مصر أجهضت مخطط التهجير بشهادة وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
علق الإعلامي أحمد موسى،  على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.


رئيس النواب: أثمن جهود أبو العينين النشطة والدؤوبة لتفعيل شراكتنا الأورومتوسطية
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة المستشار  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

وزير الأوقاف للمتسابق محمد حسن: إن شاء الله تكون من أركان دولة التلاوة
شارك المتسابق، محمد أحمد حسن، في حلقة جديدة من برنامج دولة التلاوة، وقرأ آيات من القرآن الكريم من سورة البقرة.

البرلمان الأوروبي: استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرتها على القيادة وقت المواقف الحاسمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، جانب من كلمة بينا بيتشيرنو نائبة رئيس البرلمان الأوروبي خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر ، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".


الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي
علق الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على الخلل البرمجي لطائرات إيرباص .

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل في تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن التراجع سيزداد خلال الأيام المقبلة نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي يساهم في انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات عن المعدل الطبيعي.

موسى أحمد موسى أبو العينين محمد أبو العينين غزة السيسي مصر الأرصاد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المسلم يتعامل مع الكون كله برِقة ولِينٍ وانسجام

وزير الأوقاف

ليست حراماً في التلاوة.. وزير الأوقاف: المقامات ليست علماً خاصاً بالموسيقى فقط

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية

بالصور

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد