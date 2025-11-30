أبو العينين: النيل شريان حياة المصريين.. أحمد موسى: مصر أجهضت مخطط التهجير..43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

محمد أبو العينين: النيل شريان حياة المصريين.. ولنا الحق في حماية أمننا المائي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري ومن حق مصر حماية أمنها المائي، ويجب التعاون في حوض النيل وفقا للقانون الدولي وفق مبادئ الإخطار المسبق وعدد الضرر، كما أننا نؤكد الرفض التام للإجراءات الأحادية والمخالفة للقانون الدولي التي تقوم بها إثيوبيا فيما يخص السد.

43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إرسال برقية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية ودوره المحوري في استقرار المنطقة.

أحمد موسى: مصر أجهضت مخطط التهجير بشهادة وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.



رئيس النواب: أثمن جهود أبو العينين النشطة والدؤوبة لتفعيل شراكتنا الأورومتوسطية

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

وزير الأوقاف للمتسابق محمد حسن: إن شاء الله تكون من أركان دولة التلاوة

شارك المتسابق، محمد أحمد حسن، في حلقة جديدة من برنامج دولة التلاوة، وقرأ آيات من القرآن الكريم من سورة البقرة.

البرلمان الأوروبي: استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرتها على القيادة وقت المواقف الحاسمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، جانب من كلمة بينا بيتشيرنو نائبة رئيس البرلمان الأوروبي خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر ، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".



الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي

علق الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على الخلل البرمجي لطائرات إيرباص .

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل في تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن التراجع سيزداد خلال الأيام المقبلة نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي يساهم في انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات عن المعدل الطبيعي.