قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاسوب عملاق يتوقع مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. ما هي؟
إصابة 14 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصالحية
لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي

مصر للطيران
مصر للطيران
هاني حسين

علق الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على الخلل البرمجي لطائرات إيرباص
 

وقال احمد عادل  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :" أمس تم إصدار توجيه صلاحية طيران من وكالة سلامة الطيران الأوروبية وهذا أثر على 6000 طائرة إيرباص A320 حول العالم ".

وتابع أحمد عادل:" الخلل التقني هو عطل في البرمجة الخاصة بالكمبيوتر داخل الطائرة، والامر يحتاج إلى تحديث للسوفت وير للطائرات التي تأثرت بهذا الخلل البرمجي ".

وأكمل أحمد عادل :"  شركة إيرباص تعاملت مع الخلل باحترافية شديدة وتواصل معنا رئيس إيرباص في الشرق الأوسط وأبلغنا بتواجد الخلل البرمجي فور حدوث الخلل ".

ولفت أحمد عادل :"  لدينا بروتوكولات مع أكبر مصنعي محركات طائرات في العالم للصيانة ولدينا كفاءات مرتفعة في الصيانة"، مضيفا:" هناك فريق عمل يعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الخلل البرمجي لطائرات إيرباص ".

وتابع أحمد عادل :" إحنا عندنا 15 طائرة إيرباص وكانوا في الجو وراجعين لمطارتنا وقت الخلل البرمجي لكنهم عادوا بسلام "، مضيفا:" تم حصر عدد الطائرات ومتابعة توجيه الصلاحية الخاص بطائرات إيرباص وقمنا بتحديث كل طائرات إيرباص المتواجدة لدينا وكل طائرة تأخذ 3 ساعات عمل ". 
 

مصر للطيران الطائرات اخبار التوك شو الاحتلال طائرات إيرباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

متهمين

ألقت عليه مادة حارقة..القصة الكاملة لاتهام رجل بإلقاء مياه نار على زوج ابنته بالقليوبية

لماذا حصلت قمر الوكالة بائعة أدوات التجميل على حكم بالحبس والغرامة ؟

لماذا حصلت قمر الوكالة بائعة أدوات التجميل على حكم بالحبس والغرامة ؟

المتهم

بيشترى لعب أطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل نصب تاجر على شخص أجنبى بالقاهرة

بالصور

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد