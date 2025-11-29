لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي

علق الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على الخلل البرمجي لطائرات إيرباص .



وقال احمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمس تم إصدار توجيه صلاحية طيران من وكالة سلامة الطيران الأوروبية وهذا أثر على 6000 طائرة إيرباص A320 حول العالم ".

وتابع أحمد عادل:" الخلل التقني هو عطل في البرمجة الخاصة بالكمبيوتر داخل الطائرة، والامر يحتاج إلى تحديث للسوفت وير للطائرات التي تأثرت بهذا الخلل البرمجي ".

وأكمل أحمد عادل :" شركة إيرباص تعاملت مع الخلل باحترافية شديدة وتواصل معنا رئيس إيرباص في الشرق الأوسط وأبلغنا بتواجد الخلل البرمجي فور حدوث الخلل ".

ولفت أحمد عادل :" لدينا بروتوكولات مع أكبر مصنعي محركات طائرات في العالم للصيانة ولدينا كفاءات مرتفعة في الصيانة"، مضيفا:" هناك فريق عمل يعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الخلل البرمجي لطائرات إيرباص ".

وتابع أحمد عادل :" إحنا عندنا 15 طائرة إيرباص وكانوا في الجو وراجعين لمطارتنا وقت الخلل البرمجي لكنهم عادوا بسلام "، مضيفا:" تم حصر عدد الطائرات ومتابعة توجيه الصلاحية الخاص بطائرات إيرباص وقمنا بتحديث كل طائرات إيرباص المتواجدة لدينا وكل طائرة تأخذ 3 ساعات عمل ".

