النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص

أعلنت شركة النيل للطيران، أنه في أعقاب التعليمات الفنية العالمية التي أعلنتها شركة إيرباص مؤخرًا بشأن طراز A320، تؤكد النيل للطيران التزامها الكامل بتطبيق أحدث الإرشادات الصادرة عن الشركة المصنعة والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، مشددة على أن أسطولها يعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية.

وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية والهندسية باشرت فور صدور التوجيهات بإجراء المراجعات اللازمة وتطبيق جميع التحديثات والتدابير الاحترازية المطلوبة، بما يضمن استمرار العمليات التشغيلية بالكفاءة ذاتها ودون أي تأثير على مستوى الأمان.

وأضافت النيل للطيران أن سلامة وراحة المسافرين تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أن جميع الرحلات تخضع لرقابة دقيقة وإجراءات تفتيش صارمة لضمان أعلى مستويات الأمان في كل رحلة.