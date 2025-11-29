نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية

أكدت شركة نسما للطيران مصر، توافق أسطولها بشكل كامل مع التحديث الفني الصادر مؤخرًا عن شركة إيرباص بشأن طراز A320، ومع الإرشادات المحدثة الصادرة عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA.

وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية والهندسية باشرت فور وصول التوجيهات بإجراء جميع المراجعات والفحوصات المطلوبة، لضمان استمرار تشغيل الرحلات بانتظام ووفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وشددت نسما للطيران على التزامها الدائم بسلامة عملائها، وحرصها على تقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة، مع متابعة مستمرة لأي مستجدات تصدر عن الجهات المصنعة، بما يضمن كفاءة وأمان أسطول الشركة في جميع الرحلات.