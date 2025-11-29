قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مصر للطيران: حصر لطائرات إيرباص المعنية بالأزمة وتنفيذ إجراءات فنية عاجلة

نورهان خفاجي

وجّه الطيار أحمد عادل رسالة تقدير إلى العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل IOCC، تقديراً لجهودهم المهنية المتميزة واستجابتهم السريعة للتوجيهات الفنية العاجلة الصادرة من شركة «إيرباص» بشأن أسطول طائرات A320، والتي عكست مستوى احترافياً يُشرّف منظومة مصر للطيران بأكملها.

مصر للطيران تحصر طائراتها طراز إيرباص

وأكد رئيس مصر للطيران، في رسالته، التي نشرها الحساب الرسمي لـ مصر للطيران، أن سرعة التنسيق بين مختلف قطاعات شركة مصر للطيران، وحصر الطائرات المعنية، وتنفيذ الإجراءات الفنية المطلوبة في الوقت المناسب، دون إحداث أي تأثير على انتظام حركة التشغيل أو جداول الرحلات، جاء دليلاً واضحاً على جاهزية الفرق الفنية وكفاءتها العالية، وعلى روح العمل الجماعي التي تُجسدها كوادر الشركة.

وأشار إلى أن هذا الأداء يرسّخ قدرة مصر للطيران على إدارة أي مستجدات طارئة بكفاءة وفعالية، عبر تعاون متكامل بين جميع الوحدات.

السلامة الجوية أولويتنا

وشدد الطيار أحمد عادل على أن ما تم إنجازه يُعد نموذجاً يُحتذى به في إدارة الأزمات باحترافية واقتدار، ويعزز ثقة العملاء والشركاء في التزام مصر للطيران الدائم بأن تبقى السلامة الجوية على رأس أولوياتها.

كما دعا العاملين إلى مواصلة العطاء والإخلاص لتعزيز مكانة الشركة وريادتها، مؤكداً أن العامل البشري سيظل دائماً أغلى ما تمتلكه مصر للطيران، وأساس نجاحها واستمرار تطورها.

واختُتمت الرسالة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر للطيران وأبناءها المخلصين.
 

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
بيطري الشرقية
المجلس القومي للمرأة
صحة الشرقية
