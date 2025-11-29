بعد إعلان إيرباص.. فريقا فنيا من مصر للطيران لمتابعة تحديثات طائرات A320

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا رسميا في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن شركة أيرباص، بشأن أسطول طائرات A320 حول العالم.

وقالت الشركة في البيان، إن الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية شركة مصر للطيران، قامت على الفور بتشكيل فريق عمل متخصص من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك للمتابعة الدقيقة للتحديثات الواردة من أيرباص واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية، بالإضافة إلى تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.

وقد تم التنسيق المباشر بين فريق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنيه مع شركة أيرباص، كما تم حصر الطائرات المتأثرة من هذا الطراز وفحصها وتنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة وذلك خلال وقت قياسي، ودون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات .

هذا وتؤكد مصر للطيران أن السلامه الجويه هى احد أولوياتها المطلقه، وأنها تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مراحل التشغيل .