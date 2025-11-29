إيركايرو تعلن إلتزامها بإجراء الفحص الفني على طائرات إيرباص A320

أصدرت شركة "إيركايرو" بيانًا توضيحيًا أكدت فيه التزامها بالتوجيهات الفنية الصادرة من شركة "إيرباص" بشأن إجراءات الفحص الخاصة بالطائرات من طراز A320، والتي طُلب من شركات الطيران حول العالم تنفيذها كإجراء احترازي يتعلق بعوامل السلامة.

وأوضحت الشركة أنها أجرت الاختبارات والفحوصات الموصى بها من قبل المُصنّع، التي أثبتت التزام أسطول "إيركايرو" بأعلى معايير السلامة المعتمدة من شركة إيرباص والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وأشارت "إيركايرو" إلى أن عملية تنفيذ هذه الاختبارات الفنية أدت إلى تأثير محدود على انتظام بعض الرحلات، مقدّمة اعتذارها للعملاء عن أي تغيير طرأ على مواعيد الرحلات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص "إيركايرو" المستمر على الالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية، وحرصها على تقديم خدمة آمنة وموثوقة لعملائها.