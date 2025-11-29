قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يخلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إيركايرو تعلن إلتزامها بإجراء الفحص الفني على طائرات إيرباص A320

أيركايرو
أيركايرو
نورهان خفاجي

أصدرت شركة "إيركايرو" بيانًا توضيحيًا أكدت فيه التزامها بالتوجيهات الفنية الصادرة من شركة "إيرباص" بشأن إجراءات الفحص الخاصة بالطائرات من طراز A320، والتي طُلب من شركات الطيران حول العالم تنفيذها كإجراء احترازي يتعلق بعوامل السلامة.

وأوضحت الشركة أنها أجرت الاختبارات والفحوصات الموصى بها من قبل المُصنّع، التي أثبتت التزام أسطول "إيركايرو" بأعلى معايير السلامة المعتمدة من شركة إيرباص والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وأشارت "إيركايرو" إلى أن عملية تنفيذ هذه الاختبارات الفنية أدت إلى تأثير محدود على انتظام بعض الرحلات، مقدّمة اعتذارها للعملاء عن أي تغيير طرأ على مواعيد الرحلات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص "إيركايرو" المستمر على الالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية، وحرصها على تقديم خدمة آمنة وموثوقة لعملائها.

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

نائب رئيس برلمان لوكسمبورج: من الضروري جعل المتوسط منطقة سلمية وديمقراطية

أجواء عصيبة.. أسرار تعادل الأهلي مع الجيش الملكي وأسباب توتر الملعب |فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر في الأسواق وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

