43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 43 دولة أورومتوسطية تمنح وتكرم الرئيس السيسي بجائزة شجرة الزيتون للسلام".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" 43 دولة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل السلام قررت تكريم ومنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام ".

قدمت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط رئيسا ورؤساء البرلمانات ونواب الرؤساء والأعضاء المشاركون في منتدى الجمعية وقمة رؤساء البرلمانات بالقاهرة أسمى آيات التقدير والاحترام للرئيس السيسي عرفانا بقيادتكه الشجاعة ودوركه الحاسم في وقف الحرب على قطاع غزة وفتح نافذة أمل لإطلاق مسار جاد نحو السلام العادل والشامل والدائم .

وقال أعضاء الجمعية البرلمانية في بيان :" لقد أكّد الرئيس السيسي من خلال عقد قمة شرم الشيخ التاريخية ونجاح وساطته في إيقاف الحرب أن الشجاعة الحقيقية تتمثل في صناعة السلام،

وأن القيادة المسئولة هي التي تُحَوِّل لحظات الحرب إلى فرصة لبناء مستقبل أكثـــر أمنًا وعــدلاً للجميــــع".

وتابع الأعضاء :" لقد أحييتم الأمل في السلام وحافظتم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكان موقفكم التاريخي في رفض تهجير الفلسطينيين السد المنيع الذى تحطمت عليه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولقد مثلت قمة السلام في شرم الشيخ علامة فارقة تاريخية للشرق الأوسط ولحظة فارقة من الأمل والوحدة العالمية، روح يجب على الجميع التكاتف للحفــــاظ عليهــا وضمـــان تحقيـــق وعودهـــا".

وأكمل الأعضاء :" عرفانا وتقديراً لما حققتموه فخامة الرئيس والتزامكم الثابت بالسلام والاستقرار والتعاون تتشرف الجمعية وبإجماع آراء جميع أعضاءها الذيـــــن يمثلــــون ٤٣ دولـــة أوروبيـــة وعربيــــة ومتوسطيــــــة بمنــح فخامتكــم جائــزة »شجرة الزيتون للسلام « تقديـرا لهـذا الـدور والالتـزام".

