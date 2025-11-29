أبو العينين يثمن جهود رئيس المفوضية الأوروبية ويمنحها جائزة التميز

افتتح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أعمال منتدى قمة رؤساء البرلمانات، الذي يستضيفه مجلس النواب المصري تحت عنوان: «تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط: إحياء عملية برشلونة في ذكراها الثلاثين».

ورحب النائب محمد أبو العينين، بالوفود المشاركة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحوار بين الدول والشراكات المتوسطية لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

التقدير الدولي لفان درلاين

وأشاد أبو العينين بالدور الفعال الذي قامت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان درلاين في تعزيز التعاون والتنمية في منطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن حصولها على جائزة التميز يعكس التقدير الدولي لإسهاماتها في دعم المبادرات البرلمانية، وتعزيز التنمية، وإرساء الاستقرار في المنطقة.

تسليم الجائزة

وفازت فان درلاين بجائزة التميز اليوم السبت، وتم تسليمها عنها السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

حضور رفيع المستوى

وشهدت الجلسة حضور محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وأتوليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إضافة إلى ممثلي برلمانات دول البحر المتوسط والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة.

دور الجائزة وأهميتها

وأكد أبو العينين أن الجائزة تمثل رسالة دعم وتشجيع للمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين ضفتي المتوسط، وتعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأوروبية والعالمية في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.