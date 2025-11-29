رئيس النواب: أثمن جهود أبو العينين النشطة والدؤوبة لتفعيل شراكتنا الأورومتوسطية

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقال حنفي جبالي:" أثمن الجهود الدؤوبة والنشطة للنائب والصديق العزيز محمد أبو العينين في تفعيل الشق البرلماني لشراكتنا الاورومتوسطية".

وأضاف جبالي:" خبرات أبو العينين الراسخة في العمل البرلماني الدولي والإقليمي ستضيف زخما إيجابيا على أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسطة".

وتابع: "كما ستعمل على تعزيز دورها كمنبر حر لشعوبنا وجسر للتواصل الإنساني والحضاري".