أحمد موسى: الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تشيد بجهود الرئيس لحل أزمات المنطقة

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”: "الأوروبيون والعرب في الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط تحدثوا عن أدوار الرئيس السيسي ومجهوداته ومساهماته وتدخله في حل أزمات الشرق الأوسط ".



وأضاف موسى: "الجميع كان يتحدث عن قمة السلام في شرم الشيخ ودور مصر في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".



وتابع موسى، أن ممثل الجزائر في المنتدى أشاد بجهود مصر من اجل وقف إطلاق النار في غزة .



وأكمل: "إشادات دولية كبيرة بدور مصر وجهوده لإحلال السلام في المنطقة".