أحمد موسى: مصر لا تعترف إلا بالجيوش النظامية وترفض شرعنة الميليشيات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لا تعترف بالمليشيات في أي مكان، مشددًا على أنها تعترف بالجيوش والقوات المسلحة في الدول فقط، لأن المليشيات لا يمكن إطلاق وصف جيش عليها، مشيرًا إلى أن حزب الله جزء من لبنان.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر تقدم دعمًا كبيرًا للبنان لأنها تسعى إلى استقراره، موضحًا أنه يجب أن يكون ولاء حزب الله للبنان وليس لإيران.

وأضاف أنه حان الوقت لتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أنه عندما تقع عمليات عسكرية في لبنان يتضرر الشعب اللبناني، والجميع يرفض ذلك.

وأوضح أن مصر حريصة دائمًا على استقرار المنطقة، مؤكدًا أن هذا هو الدور المصري، ومشيرًا إلى أنه كما حدث في غزة نريد أن يحدث في السودان، وأن تظل دولة واحدة.

وتابع أن ملف السودان بالنسبة لمصر يُعد من صميم الأمن القومي، مؤكدًا أن مصر تريد للسودان أن يستقر ويتقدم وينمو.