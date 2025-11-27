كنتي قوليلي.. مي عز الدين تعلق على صور ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة أثناء ممارستها التمارين الرياضية، حيث ظهرت بكامل رشاقتها وقوتها البدنية، لتتلقى تعليقا طريفا من صديقتها الفنانة مى عز الدين.

وعلقت مى عزالدين على الصورة قائلة: «مش كنتى تقوليلى؟ دانا بعملها كل يوم... كنا عملناها مع بعض »، وردت ياسمين صبرى قائلة: «مى يا أجمل مي... نعملها حاضر».

وكانت هنأت ياسمين صبري صديقتها مي عز الدين بعقد قرانها على أحمد تيمور خليل، ونشرت «ياسمين» صورة عبر خاصية الاستوري بـ«إنستجرام»، وكتبت: «ألف مبروك يا أجمل مي تستاهلي كل الحب والسعادة، فرحانه ليكي من قلبي».