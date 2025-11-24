قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري: القارئون في برنامج دولة التلاوة أصواتهم علاج وراحة نفسية

ياسمين صبري
ياسمين صبري
منار نور

أشادت الفنانة ياسمين صبري بـ برنامج "دولة التلاوة" الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم.

وكتبت صبري من خلال حسابها الشخصي على “فيس بوك”: "الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القارئين في "دولة التلاوة" أصواتهم علاج وراحة نفسية تقشعر لها الأبدان".

برنامج دولة التلاوة

برنامج «دولة التلاوة» يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الشابة في الترتيل والتجويد من مختلف محافظات مصر.

البرنامج تبثه قنوات “الحياة وCBC والناس” بجانب منصة "watch it"، الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساء من كل أسبوع.

14 ألف متسابق في الاختبارات الأولية لبرنامج دولة التلاوة

شهد البرنامج مشاركة واسعة تجاوزت 14 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحظى المتسابقون بفرصة التقييم أمام لجنة تحكيم من قامات دينية وصوتية مرموقة.

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة

- الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

- الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

- الداعية الإسلامي مصطفى حسني

- القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك كضيوف شرف عدد من الأسماء اللامعة، وهم:الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، القارئ أحمد نعينع، القارئ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

ياسمين صبري دولة التلاوة برنامج المسابقات دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تكشف لـ صدى البلد عن أصعب مشاهدها في مسلسل «لينك».. فيديو

ضيفات شرم الشيخ

يسرا وإلهام وهالة وصابرين يصلن شرم الشيخ .. صور

الفنانة غادة طلعت

غادة طلعت تنتهي من تصوير مسلسل لعبة جهنم بطولة محمد فراج | خاص

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد