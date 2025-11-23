قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
«البلوشي» مُشيدًا بـ «دولة التلاوة»: مصر تثبت أنها أرض الأصوات الذهبية والتميز القرآني

المعلق العٌماني خليل البلوشي يشيد ببرنامج دولة التلاوة: تحية للمبدعين خلف هذا العمل الكبير

علا محمد
علا محمد

أشاد المُعلق العماني خليل البلوشي ببرنامج "دولة التلاوة"، مشيرًا إلى أن مصر، بلد الأزهر، تقدّم للعالم نموذجًا جديدًا من الإبداع.

وكتب المعلق العماني خليل البلوشي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصر بلد الأزهر، بلد القراء والعلماء، تقدّم للعالم نموذجًا جديدًا من الإبداع، ليس في الرياضة فقط، بل في ميادين القرآن، من حيث الصوت والأداء والخشوع".

وأضاف: "ومهما تغيرت البرامج وتنوّعت المنصات، تظل مصر تثبت في كل مرة أنها أرض تطلق المواهب ولا تُشبه أحدًا".

وأكمل: "برنامج 'دولة التلاوة' يبعث شعورًا بالفخر الحقيقي بسبب هذا الإتقان، تحية وتقدير للمبدعين خلف هذا العمل الكبير".

واختتم: "عمل يقدم حالة روحانية راقية، ويُحيي تراثًا طويلًا من الأصوات الذهبية التي صنعت هوية التلاوة في العالم العربي والإسلامي".

