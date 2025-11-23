«البلوشي» مُشيدًا بـ «دولة التلاوة»: مصر تثبت أنها أرض الأصوات الذهبية والتميز القرآني

أشاد المُعلق العماني خليل البلوشي ببرنامج "دولة التلاوة"، مشيرًا إلى أن مصر، بلد الأزهر، تقدّم للعالم نموذجًا جديدًا من الإبداع.

وكتب المعلق العماني خليل البلوشي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصر بلد الأزهر، بلد القراء والعلماء، تقدّم للعالم نموذجًا جديدًا من الإبداع، ليس في الرياضة فقط، بل في ميادين القرآن، من حيث الصوت والأداء والخشوع".

وأضاف: "ومهما تغيرت البرامج وتنوّعت المنصات، تظل مصر تثبت في كل مرة أنها أرض تطلق المواهب ولا تُشبه أحدًا".

وأكمل: "برنامج 'دولة التلاوة' يبعث شعورًا بالفخر الحقيقي بسبب هذا الإتقان، تحية وتقدير للمبدعين خلف هذا العمل الكبير".

واختتم: "عمل يقدم حالة روحانية راقية، ويُحيي تراثًا طويلًا من الأصوات الذهبية التي صنعت هوية التلاوة في العالم العربي والإسلامي".