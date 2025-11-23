اللي خلف مماتش.. تكريم الشيخ عبد الباسط بحضور نجله في دولة التلاوة

كرم برنامج دولة التلاوة في حلقته اليوم، سلطان من سلاطين دولة التلاوة، صوته كان مفتاح للسكينة، وهو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك بحضور نجله الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد.

ولد الشيخ عبد الباسط في عام 1927م في قرية المراعزة في مدينة أرمنت بمحافظة قنا، وكان أصغر أربع أخوات حرص والدهم على ذهابهم إلى كتاب القرية وظهر صوته المميز القوي وكان بيحب صوت الشيخ محمد رفعت.

كان بيمشي مسافة 5 كيلو يروح لواحد من أثرياء البلد عنده راديو عشان يسمع صوت الشيخ محمد رفعت، وفي سنة 1950م، حصل موقف غير كل حياته، كان بيزور مسجد السيدة زينب وقرأ القرآن في المسجد وأول ما بدأ يقرأ الناس كلها سكته ومكنوش عايزينه يوقف وفضل أكتر من ساعة يقرأ.

سجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تلاوات للمملكة العربية السعودية داخل الحرم المكي والمسجد النبوي، ويومها لقبوه بصوت مكة.