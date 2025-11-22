مصطفى حسني لمتسابق: ربنا يرزقنا نصلي وراك في أكبر مساجد مصر

شارك المتسابق أبو بكر سيد، في برنامج دولة التلاوة، وقرأ قوله تعالى "إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ".

وفي تقييم لجنة التحكيم على أداء المتسابق، قال الداعية الإسلامي، مصطفى حسني: ربنا يرزقنا نصلي ورا حضرتك في أكبر مساجد مصر.

وأضاف الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، أننا كنا محتاجين قوة وحماسة ولكن خدتنا في منطقة الوسط وجعلتنا نشعر إن الكلام كله زي بعضه ولكن الحوار كان يجب أن يكون فيها تصوير أكثر من ذلك وهذا لا يقلل من جمال صوتك.

قال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إن صوت المتسابق جميل جدا ولكن لاحظت أنك خالطت بين المرتل والمجود، وأنت صوتك جميل ونود أن نراك قريبا في أحد المساجد والكبرى ونصلى ورائك.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، إن الملحوظة الوحيدة إنك تاخد الشهيق من الأنف أثناء التلاوة حتى لا يتأثر الصوت.