الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو

محمد شحتة

شارك الطفل علي محمد، في برنامج دولة التلاوة، حيث تأثرت لجنة التحكيم بروعة صوته وهو يقرأ قوله تعالى "إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ".

وفي تقييم لجنة التحكيم على أداء المتسابق، قال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات: علي انت موهوب وربنا يزيدك وانت نجم أحسنت.

وقال الشيخ طه النعماني: أحسنت، ثبات كويس، عندك بس حاجة بسيطة، في المد العارض وتحقيق الفاء لم تأخذ المخرج الأساسي، وإطالة الغنة بعض الشئ.

وتابع الشيخ حسن عبد النبي، عضو لجنة مراجعة المصحف: القراءة جميلة جدا ولكن، إطالة المد العارض في "ينظرون" وكلمة "المتنافسون" زيادة المد فيها عن 4 حركات، وكلمة "تسنيم" زيادة في المد العارض.

وقال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي: يا علي أنا بحييك وأتوقع ليك مستقبل عظيم، ولكن عندك الفاء محتاجة هوا، وبحييك على الثقة والقدرة على المواجهة أمام لجنة التقييم وكاميرات التليفزيون فهذا نجاح في حد ذاته، وعندك تصوير نغمي جميل وعند البلوغ واكتمال الصوت سأري موهبة رائعة جدا.

وقال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، تسلم ايدين اللي ربتك وربنا يبارك في والدتك ووالدك يارب وأنا استمتعت جدا بالقراءة وثقتك بنفسك وشكلك حلو ولبسك حلو وطلتك علينا حلوة ودولة التلاوة من صغرهم يشرفوا، فكمل وشد حيلك في مذاكرتك وحافظ على قرآنك ومراجعتك والعب رياضة وخلي بالك من أبوك وأمك.

