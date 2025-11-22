أمين شباب النواب: "دولة التلاوة” نموذج مُلهم لاستعادة الريادة المصرية وصناعة الوعي

قال النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن برنامج «دولة التلاوة» ليس مجرد منصة لاكتشاف مواهب، بل استعادة لصوت مصر في وجدان الأمة؛ ذلك الصوت الذي خرج يومًا من حناجر عبدالباسط والمنشاوي ورفعت، فصار جزءًا من الذاكرة العربية كلها.

وأضاف أن البرنامج يُعيد ترتيب المشهد الثقافي والديني على نحو يليق بمصر، إذ يمزج بين أصالة المدرسة المصرية وروح العصر، ويمنح الشباب حق الدخول إلى ساحة الكبار، مؤكدًا أن ذلك يمثل ذروة القوة الناعمة حين تتحول الدولة إلى راعٍ للجمال والموهبة والهوية، لافتا إلى ان مدرسة التلاوة المصرية هي أعرق أدوات القوة الناعمة والبرنامج يُحيي مجدها.

وأردف أبو حتة أن «دولة التلاوة» يقدم درسًا مهمًا، أن مصر لا تُصنع فقط بقوة السياسة أو صلابة الاقتصاد، بل بصوت ممدود من القلب إلى القلب، يحمل القرآن في أبهى صوره، ويعيد إلى البيوت طمأنينة كانت جزءًا من حياتنا اليومية.

وشدد قائلا إن المشروع نموذج مُلهم لاستعادة الريادة المصرية في صوت القرآن وصناعة الوعي، ويعكس رؤية تستشرف المستقبل، وتستعيد الماضي في آن واحد، مؤكداً أن دعم مثل هذه المبادرات هو دعم لمصر نفسها حين تظهر في أجمل ما تكون.