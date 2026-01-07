محمود يوسف مديرًا لمتحف الأقصر .. مستند

أصدر الدكتور محمود خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرار رقم ٧٥٦٧ بتكليف محمد يوسف إبراهيم، للعمل مديرًا لمتحف الأقصر التابع لقطاع المتاحف.

مدير جديد لمتحف الأقصر

ويُعد محمود يوسف من الكفاءات الأثرية داخل المجلس الأعلى للآثار، حيث كان يعمل مفتش ثان أثار بإدارة الوعي الأثري بالأقصر بقطاع حفظ وتسجيل الآثار.

قرار تعين محمود يوسف مديرا متحف الأقصر

يُذكر أن يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.