قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحفا تل بسطا وشرم الشيخ يحتفلان ببداية العام الميلادي الجديد بمعارض أثرية مؤقتة

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

في إطار احتفالات بداية العام الميلادي الجديد، ينظم كل من متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية ومتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء معرضين أثريين مؤقتين، يسلطان الضوء على مفهوم بداية العام في الحضارة المصرية القديمة، وما ارتبط به من فلسفة الزمن، ودورة الحياة، والبعث، والتجدد.

معارض أثرية مؤقتة 

وأوضح الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف المصرية، أن إقامة هذه المعارض الأثرية المؤقتة تأتي في إطار استراتيجية القطاع لتفعيل دور المتاحف كمراكز ثقافية وتعليمية، وربط المناسبات المعاصرة بمضامينها الحضارية العميقة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تسهم في تقديم قراءة حضارية مبسطة للجمهور حول الفكر المصري القديم، وتعزز من وعي الزائر بقيمة التراث المصري ودوره المستمر في تشكيل الهوية الإنسانية عبر العصور.

تحت عنوان «وب رنبت نفرت»، ينظم متحف تل بسطا معرضاً أثرياً مؤقتاً يستمر حتى نهاية شهر فبراير 2026، ويتناول مفهوم بداية السنة في مصر القديمة وعلاقتها بالتقويم الزراعي ودورة الطبيعة، إلى جانب أبرز الآلهة المرتبطة بأعياد رأس السنة.

وأوضح إبراهيم حمدي، مدير عام متحف تل بسطا، أن المعرض يسلط الضوء على عيد رأس السنة المصرية القديمة المعروف بعيد «وبت رنبت»، والذي يعني افتتاح السنة، وكان عيداً رسمياً للدولة في مصر القديمة، يتزامن مع بداية موسم الفيضان وانطلاق الدورة الزراعية التي تنقسم إلى ثلاثة فصول رئيسية: الفيضان، والإنبات، والحصاد.

وقال إن المعرض يبرز الدور المحوري للمعبود أوزير والمعبودة إيزيس، بوصفهما من أهم الآلهة المرتبطة بالزراعة وفيضان النيل وتجسيد مفاهيم البعث والخصوبة والاستمرارية.

ويضم المعرض خمسة تماثيل من البرونز، من بينها تمثالان للمعبود أوزير يرجعان إلى العصر المتأخر، وتمثالان للمعبودة إيزيس من عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر، إلى جانب تمثال للمعبود بس المرتبط بالاحتفالات والبهجة في مصر القديمة.

وتحت عنوان «حين يبدأ الزمن من جديد»، ينظم متحف شرم الشيخ معرضاً أثرياً مؤقتاً يقدم خلاله قراءة حضارية لفلسفة الزمن وبدايات الحياة في الفكر المصري القديم.

وأوضحت المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن المعرض يبرز رؤية المصري القديم للزمن باعتباره دورة أبدية من الموت والبعث والتجدد، ويسلط الضوء على المعبود أوزير رمز البعث والاستقرار والنظام الكوني، من خلال هيئته الأوزيرية وتاجه الأبيض وعصاه وسوطه، إلى جانب إبراز عمود «جد» كرمز للثبات واستمرارية الوجود. 

كما يربط المعرض بين عقيدة البعث ودورة الزراعة وفيضان النيل، وينتقل من أسطورة أوزير إلى مفهوم رأس السنة باعتبارها بداية زمن جديد، مؤكداً دور المعبودة إيزيس والمعبود حورس في الاستمرارية، وارتباط المعبودة سخمت بطقوس بداية العام وتحقيق الاتزان الكوني.

من جانبه، قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن المعرض يضم 33 قطعة أثرية يُعرض معظمها لأول مرة، ضمن محاور تعكس مفاهيم البعث والاستقرار والتجدد. 

ومن أبرز القطع المعروضة صندوق خشبي مذهب يتقدمه المعبود أوزير، ومناظر ملونة لأوزير برفقة إيزيس، ومائدة قرابين، ومجموعة من أعمدة «جد» وتمائمها، وتابوت أوزيري يحتوي على مومياء وتمائم جنائزية، إضافة إلى تمائم الجعران، وتمائم عقدة إيزيس «التيت»، وتميمة التاج الأبيض رمز الشرعية وبدايات الزمن، وتمائم للمعبود حورس، إلى جانب مجموعة من الزمزميات والأواني الطقسية من الدولة الحديثة والعصر المتأخر المرتبطة بالماء والخصوبة وبدايات الحياة، فضلاً عن مجموعة متميزة من تماثيل المعبودة سخمت المرتبطة بطقوس رأس السنة وطلب الحماية وتحقيق التوازن الكوني.

متحف شرم الشيخ متحف شرم متحف تل بسطا متحف تل بشطا في الشرقية معارض أثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق أم وقت الكراهة يمنع ذلك؟

الدكتور محمد الثويني مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. الضويني: ثمانون عامًا من العطاء..الإمام الطيب كما عرفتُه عن قُربٍ

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

منظمة خريجي الأزهر تحتفي بميلاد " الطيب"..علم يتجدد ونفع للإنسانية

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد