سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض

أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر لقائه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض حيث ناقشا التحركات التي جرت بتوجيه من عيدروس الزبيدي وما ترتب عليها من إساءة للقضية الجنوبية والإضرار بوحدة الصف.

وقال السفير السعودي “ آل جابر ” : بحثنا أيضا سبل المعالجة مستقبلا بما يخدم القضية الجنوبية وجهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والترتيبات لمؤتمر القضية الجنوبية المرتقب عقده في الرياض.

وفي وقت لاحق ، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن عيدروس الزبيدي، الذي كان يشغل عضوية مجلس القيادة الرئاسي قبل إسقاطها الأسبوع الماضي، انتقل من ميناء بربرة في الصومال على متن طائرة خاصة، وذلك بإشراف ضباط إماراتيين.

وأضاف التحالف في بيان مقتضب أن عملية المغادرة جاءت في أعقاب التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في عدن، دون الكشف عن الوجهة النهائية للطائرة أو طبيعة الترتيبات التي رافقت عملية النقل.



ويأتي هذا الإعلان بعد قرار رئاسي قضى بإسقاط عضوية الزبيدي من مجلس القيادة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة "الخيانة العظمى"، أعقبه انتشار واسع لقوات العمالقة في عدد من المؤسسات والمقار الحكومية في عدن.



ولم يصدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي أي تعليق حول بيان التحالف أو مصير الزبيدي حتى اللحظة.