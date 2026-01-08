قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
أخبار العالم

محمود نوفل

أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر لقائه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض حيث ناقشا التحركات التي جرت بتوجيه من عيدروس الزبيدي وما ترتب عليها من إساءة للقضية الجنوبية والإضرار بوحدة الصف.

وقال السفير السعودي “ آل جابر ” : بحثنا أيضا سبل المعالجة مستقبلا بما يخدم القضية الجنوبية وجهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والترتيبات لمؤتمر القضية الجنوبية المرتقب عقده في الرياض.

وفي وقت لاحق ، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،  إن عيدروس الزبيدي، الذي كان يشغل عضوية مجلس القيادة الرئاسي قبل إسقاطها الأسبوع الماضي، انتقل من ميناء بربرة في الصومال على متن طائرة خاصة، وذلك بإشراف ضباط إماراتيين.

وأضاف التحالف في بيان مقتضب أن عملية المغادرة جاءت في أعقاب التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في عدن، دون الكشف عن الوجهة النهائية للطائرة أو طبيعة الترتيبات التي رافقت عملية النقل.


ويأتي هذا الإعلان بعد قرار رئاسي قضى بإسقاط عضوية الزبيدي من مجلس القيادة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة "الخيانة العظمى"، أعقبه انتشار واسع لقوات العمالقة في عدد من المؤسسات والمقار الحكومية في عدن.


ولم يصدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي أي تعليق حول بيان التحالف أو مصير الزبيدي حتى اللحظة.

