قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: الوضع كارثي في الفاشر والأطفال يواجهون عنفًا غير مسبوق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصوات من الجنة.. «دولة التلاوة» أضخم مسابقة قرآنية بحناجر ذهبية تتنافس في ترتيل وتجويد القرآن الكريم

برنامج دولة التلاوة
برنامج دولة التلاوة
خالد يوسف

تصدر برنامج "دولة التلاوة" قائمة الترند في العالم العربي منذ انطلاق أولى حلقاته، خاصة أنه بمثابة رحلة فى عظمة الترتيل وروعة الأصوات القرآنية، في شكل هادف يرقى بأذواق المشاهدين ويجمع الجمهور المصرى حول الشاشة، حيث عمل على هذا البرنامج فريق ضخم جداَ طوال عدة أشهر، بدءا من مرحلة الاستماع الأولى أو (الأودشن) لتقديم منتج إعلامى متميز يهدف إلى اكتشاف أصوات قرآنية جديدة فى ترتيل وتجويد القرآن وإحياء روح التلاوة الأصيلة المرتبطة بالأجواء الروحانية التى تأخذ العقل وتؤثر فى الوجدان، وهو ما أستلزم من المتابعين توجيه الشكر والتحية الواجبة لوزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا المشروع العظيم.

دولة التلاوة.. يعيد للقراءة المصرية ريادتها

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، نشاطًا ملحوظًا، حيث شارك المتابعون مقاطع الأداء في برنامج «دولة التلاوة» وعبّروا عن إعجابهم بالمستوى العالي للمتسابقين ولجنة التحكيم، مؤكدين أن البرنامج يمثل خطوة عظيمة أعادت للقراءة المصرية ريادتها وأبرزت عظمة المصريين وإبداعهم فى قراءة القرآن الكريم.

ولم يقتصر نجاح البرنامج على مصر فقط، بل تجاوز حدودها ليصل إلى دول عربية أخرى مثل الإمارات والكويت وقطر والاردن، ويشير هذا التفاعل الواسع إلى قدرة "دولة التلاوة" على إثارة اهتمام الجمهور العربي وتقديم محتوى ديني مميز يجمع بين التعلم والترفيه.

«دولة التلاوة» يتصدر التريند عالميا

لم يقتصر نجاح برنامج «دولة التلاوة»، على الدول القريبة فقط، بل حقق انتشارًا غير مسبوق خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر قائمة التريند عالميًا وعلى مستوى عدة دول عربية.

ويأتي هذا التفاعل الكبير انعكاسًا لحالة الإعجاب التي أحدثها البرنامج منذ انطلاقه، باعتباره أول منصة تلفزيونية متخصصة في اكتشاف مواهب تجويد القرآن الكريم وتقديمها بشكل احترافي يجمع بين الأداء الرفيع وروح المنافسة.

لجنة تحكيم قوية تعزز مصداقية البرنامج

يلعب وجود لجنة تحكيم متميزة دورًا كبيرًا في جذب الجمهور العربي، حيث تضم اللجنة نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، من بينهم:

ـ الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف.

ـ الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

ـ الداعية الإسلامي مصطفى حسني

ـ القارئ الشيخ طه النعماني

ويحرص أعضاء اللجنة على تقديم التوجيهات والإرشادات الدقيقة للمتسابقين لضمان الالتزام بالمعايير القرآنية، ما يرفع من قيمة المنافسة ويجعل البرنامج مصدر ثقة للمتابعين.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

مليون جنيه للمركز الأول في التجويد والترتيل

تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، إذ تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية.

موعد عرض برنامج دولة التلاوة

يُذاع برنامج دولة التلاوة في الساعة التاسعة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع، ما يمنح المشاهدين فرصة متابعة الحلقات أسبوعيًا عبر القنوات والمنصات التالية:

ـ قنوات الحياة.

ـ سي بي سي.

ـ قناة الناس.

ـ قناة مصر قرآن كريم.

ـ منصة Watch It.

«دينية النواب»: برنامج هادف يعزز مدرسة مصر فى تلاوة القرآن

أشاد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ببرنامج "دولة التلاوة" الذي تبثه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها، مؤكداً أنه برنامج متميز وفكرته نالت إعجاب الجميع في مصر والعالم الإسلامي وجميع من يتابعون البرنامج، بما يرسخ لدور وأهمية الإعلام الهادف في خدمة الإسلام ونشر سماحته ووسطيته.

وقال وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن برنامج دولة التلاوة يعزز من المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم والتي أخرجت عمالقة القراء لمصر والعالم الإسلامي، وكانوا ولازالوا قوة ناعمة لمصر، حيث إن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

وأشار الدكتور أسامة العبد، إلى أن برنامج دولة التلاوة من البرامج الهادفة التي تساهم في جذب الشباب والنشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته وترتيله وتجويده، وبالتالي يكون له دور في التنوير والتثقيف ومواجهة التطرف، وتذوق جمال وعظمة القرآن الكريم وتذوق معانيه.

اشادة قرينة رئيس الجمهورية ببرنامج «دولة التلاوة»

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ببرنامج دولة التلاوة.

وقالت سيدة مصر الأولى عبر صفحتها بموقع فيسبوك: «أتابع الآن برنامج دولة التلاوة بكل سعادة وشغف، فخورة بأبنائي وبأبناء مصر من القرّاء المميزين».

أصوات من الجنة دولة التلاوة أضخم مسابقة قرآنية حناجر ذهبية تتنافس في ترتيل وتجويد القرآن اكتشاف أصوات قرآنية وزارة الأوقاف المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجًا تدريبيًا لواضعي الامتحانات في العلوم الشرعية

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق 598 قافلة دعوية في المدارس لتعزيز قيم حسن الجوار

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد