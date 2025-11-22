أصوات من الجنة.. «دولة التلاوة» أضخم مسابقة قرآنية بحناجر ذهبية تتنافس في ترتيل وتجويد القرآن الكريم

تصدر برنامج "دولة التلاوة" قائمة الترند في العالم العربي منذ انطلاق أولى حلقاته، خاصة أنه بمثابة رحلة فى عظمة الترتيل وروعة الأصوات القرآنية، في شكل هادف يرقى بأذواق المشاهدين ويجمع الجمهور المصرى حول الشاشة، حيث عمل على هذا البرنامج فريق ضخم جداَ طوال عدة أشهر، بدءا من مرحلة الاستماع الأولى أو (الأودشن) لتقديم منتج إعلامى متميز يهدف إلى اكتشاف أصوات قرآنية جديدة فى ترتيل وتجويد القرآن وإحياء روح التلاوة الأصيلة المرتبطة بالأجواء الروحانية التى تأخذ العقل وتؤثر فى الوجدان، وهو ما أستلزم من المتابعين توجيه الشكر والتحية الواجبة لوزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا المشروع العظيم.

دولة التلاوة.. يعيد للقراءة المصرية ريادتها

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، نشاطًا ملحوظًا، حيث شارك المتابعون مقاطع الأداء في برنامج «دولة التلاوة» وعبّروا عن إعجابهم بالمستوى العالي للمتسابقين ولجنة التحكيم، مؤكدين أن البرنامج يمثل خطوة عظيمة أعادت للقراءة المصرية ريادتها وأبرزت عظمة المصريين وإبداعهم فى قراءة القرآن الكريم.

ولم يقتصر نجاح البرنامج على مصر فقط، بل تجاوز حدودها ليصل إلى دول عربية أخرى مثل الإمارات والكويت وقطر والاردن، ويشير هذا التفاعل الواسع إلى قدرة "دولة التلاوة" على إثارة اهتمام الجمهور العربي وتقديم محتوى ديني مميز يجمع بين التعلم والترفيه.

«دولة التلاوة» يتصدر التريند عالميا

لم يقتصر نجاح برنامج «دولة التلاوة»، على الدول القريبة فقط، بل حقق انتشارًا غير مسبوق خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر قائمة التريند عالميًا وعلى مستوى عدة دول عربية.

ويأتي هذا التفاعل الكبير انعكاسًا لحالة الإعجاب التي أحدثها البرنامج منذ انطلاقه، باعتباره أول منصة تلفزيونية متخصصة في اكتشاف مواهب تجويد القرآن الكريم وتقديمها بشكل احترافي يجمع بين الأداء الرفيع وروح المنافسة.

لجنة تحكيم قوية تعزز مصداقية البرنامج

يلعب وجود لجنة تحكيم متميزة دورًا كبيرًا في جذب الجمهور العربي، حيث تضم اللجنة نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، من بينهم:

ـ الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف.

ـ الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

ـ الداعية الإسلامي مصطفى حسني

ـ القارئ الشيخ طه النعماني

ويحرص أعضاء اللجنة على تقديم التوجيهات والإرشادات الدقيقة للمتسابقين لضمان الالتزام بالمعايير القرآنية، ما يرفع من قيمة المنافسة ويجعل البرنامج مصدر ثقة للمتابعين.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

مليون جنيه للمركز الأول في التجويد والترتيل

تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، إذ تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية.

موعد عرض برنامج دولة التلاوة

يُذاع برنامج دولة التلاوة في الساعة التاسعة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع، ما يمنح المشاهدين فرصة متابعة الحلقات أسبوعيًا عبر القنوات والمنصات التالية:

ـ قنوات الحياة.

ـ سي بي سي.

ـ قناة الناس.

ـ قناة مصر قرآن كريم.

ـ منصة Watch It.

«دينية النواب»: برنامج هادف يعزز مدرسة مصر فى تلاوة القرآن

أشاد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ببرنامج "دولة التلاوة" الذي تبثه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها، مؤكداً أنه برنامج متميز وفكرته نالت إعجاب الجميع في مصر والعالم الإسلامي وجميع من يتابعون البرنامج، بما يرسخ لدور وأهمية الإعلام الهادف في خدمة الإسلام ونشر سماحته ووسطيته.

وقال وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن برنامج دولة التلاوة يعزز من المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم والتي أخرجت عمالقة القراء لمصر والعالم الإسلامي، وكانوا ولازالوا قوة ناعمة لمصر، حيث إن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

وأشار الدكتور أسامة العبد، إلى أن برنامج دولة التلاوة من البرامج الهادفة التي تساهم في جذب الشباب والنشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته وترتيله وتجويده، وبالتالي يكون له دور في التنوير والتثقيف ومواجهة التطرف، وتذوق جمال وعظمة القرآن الكريم وتذوق معانيه.

اشادة قرينة رئيس الجمهورية ببرنامج «دولة التلاوة»

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ببرنامج دولة التلاوة.

وقالت سيدة مصر الأولى عبر صفحتها بموقع فيسبوك: «أتابع الآن برنامج دولة التلاوة بكل سعادة وشغف، فخورة بأبنائي وبأبناء مصر من القرّاء المميزين».