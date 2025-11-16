قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند
الأوقاف عن مسابقة دولة التلاوة: حين يعلو صوت القرآن في مصر تتحرّك القلوب قبل الألسنة
بعد اعتزاله التمثيل.. مجدي عبيد يطلب مساعدته في إيجاد فرصة عمل
عبدالغفار: صحة المصريين مسئولية دولة كاملة.. وليست شأن وزارة واحدة
مجدي يعقوب لـ محمد صلاح: أجريت 30 ألف عملية قلب وأبي كان سبب مسيرتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف عن مسابقة دولة التلاوة: حين يعلو صوت القرآن في مصر تتحرّك القلوب قبل الألسنة

مسابقة دولة التلاوة
مسابقة دولة التلاوة
أحمد سعيد

أعربت وزارة الأوقاف المصرية، عن الفخر والامتنان مع انطلاق مسابقة دولة التلاوة من أرضٍ كانت – وستظل – الحاضنة الكبرى لفنّ التلاوة، والمدرسة التي نهلت منها الشعوبُ معاني الجمال، وتعلّمت على أيدي قرّائها أصول الأداء وروح الخشوع.

وأضافت الأوقاف، في بيانها، ما شهدته الوزارة من تفاعل كريم مع برنامج «دولة التلاوة» لم يكن مجرد متابعة إعلامية، بل كان حضورًا وجدانيًّا يعبّر عن تقدير راسخ لهذا التراث، ووعيٍ أصيل بقيمة المدرسة المصرية التي امتد عطاؤها عبر عقود طويلة.

وتابعت الأوقاف إن الكلمات النبيلة التي تفضّل بها جمهورنا الكريم، والمتابعة الواعية التي لمسناها مع البرنامج، قد أضفت على المسابقة روحًا خاصة روحًا تُعيد إلى الذاكرة مكانة مصر في خدمة كتاب الله، وتؤكد أن هذا الوطن ما زال ينطق بالقرآن حبًّا واعتزازًا ووفاءً لتاريخه العظيم.

وتتقدّم وزارة الأوقاف المصرية بخالص الشكر والتقدير لجمهور مصر الواعي النبيل، فهو الشريك الأصيل في كل جهد يُبذل لخدمة كتاب الله، والداعم الصادق الذي يمنح الأعمال الجليلة ما تستحقه من حضور وهيبة ورفعة.

تفاصيل انطلاق مسابقة دولة التلاوة

أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن إطلاق برنامج دولة التلاوة يهدف إلى اكتشاف جيل جديد ينتمي إلى المدرسة المصرية في التلاوة، المدرسة التي أفرزت أعلاما خالدين مثل الشيخ محمد رفعت، ومحمد صديق المنشاوي، ومحمود خليل الحصري، وعبدالباسط عبدالصمد.

وأوضح أن البرنامج يمثل روحا جديدة وفجرا جديدا ينبعث من أرض مصر، حيث يقدم أصواتا تمتلك الحنجرة الذهبية القادرة على حمل راية دولة التلاوة في المستقبل.

كما دعت وزارة الأوقاف بكل اعتزاز إلى متابعة التصفيات النهائية، في إطار مشروعها ضمن محور بناء الإنسان، وإبراز أصالة المدرسة المصرية وتفردها في تلاوة القرآن والعناية به فهما وعملا ، ويعتبر البرنامج درة المسابقات وأضخمها في مجال ترتيل القرآن وتجويده، ويهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وبث معاني الجمال والجلال في النفوس.

موعد برنامج دولة التلاوة والقنوات الناقلة

بدأ عرض برنامج دولة التلاوة أمس الجمعة في تمام التاسعة مساء، ويستمر عرض حلقاته أسبوعيا يومي الجمعة والسبت في نفس الموعد ، ويعرض البرنامج على عدد من القنوات المصرية وهي الحياة، وCBC، والناس، ومصر قرآن كريم، إضافة إلى توفر الحلقات عبر منصة WATCH IT، لتتيح متابعة أوسع عبر المنصات الرقمية.

جوائز برنامج دولة التلاوة وتفاصيل المشاركة

يأتي البرنامج ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيمة جوائز إجمالية تصل إلى 3 ملايين ونصف جنيه ، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما يحظى الفائزان بشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان لعام 2026.

 وقد تقدم للمسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 32 قارئا للمرحلة النهائية بعد مراحل طويلة من التصفية، بإشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أعلام القراءات والمقامات، وهم الشيخ حسن عبدالنبي، والدكتور طه عبدالوهاب، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

دولة التلاوة وزارة الأوقاف الأوقاف مسابقة دولة التلاوة القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

ترشيحاتنا

أرشيفية

بقوة 3.5 ريختر.. زلزال يضرب تركيا

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لأول مرة منذ 7 سنوات.. ولي العهد السعودي يزور الولايات المتحدة

أرشيفية

القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية استولت على ناقلة تجارية بمضيق هرمز

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد