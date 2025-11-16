الأوقاف عن مسابقة دولة التلاوة: حين يعلو صوت القرآن في مصر تتحرّك القلوب قبل الألسنة

أعربت وزارة الأوقاف المصرية، عن الفخر والامتنان مع انطلاق مسابقة دولة التلاوة من أرضٍ كانت – وستظل – الحاضنة الكبرى لفنّ التلاوة، والمدرسة التي نهلت منها الشعوبُ معاني الجمال، وتعلّمت على أيدي قرّائها أصول الأداء وروح الخشوع.

وأضافت الأوقاف، في بيانها، ما شهدته الوزارة من تفاعل كريم مع برنامج «دولة التلاوة» لم يكن مجرد متابعة إعلامية، بل كان حضورًا وجدانيًّا يعبّر عن تقدير راسخ لهذا التراث، ووعيٍ أصيل بقيمة المدرسة المصرية التي امتد عطاؤها عبر عقود طويلة.

وتابعت الأوقاف إن الكلمات النبيلة التي تفضّل بها جمهورنا الكريم، والمتابعة الواعية التي لمسناها مع البرنامج، قد أضفت على المسابقة روحًا خاصة روحًا تُعيد إلى الذاكرة مكانة مصر في خدمة كتاب الله، وتؤكد أن هذا الوطن ما زال ينطق بالقرآن حبًّا واعتزازًا ووفاءً لتاريخه العظيم.

وتتقدّم وزارة الأوقاف المصرية بخالص الشكر والتقدير لجمهور مصر الواعي النبيل، فهو الشريك الأصيل في كل جهد يُبذل لخدمة كتاب الله، والداعم الصادق الذي يمنح الأعمال الجليلة ما تستحقه من حضور وهيبة ورفعة.

تفاصيل انطلاق مسابقة دولة التلاوة

أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن إطلاق برنامج دولة التلاوة يهدف إلى اكتشاف جيل جديد ينتمي إلى المدرسة المصرية في التلاوة، المدرسة التي أفرزت أعلاما خالدين مثل الشيخ محمد رفعت، ومحمد صديق المنشاوي، ومحمود خليل الحصري، وعبدالباسط عبدالصمد.

وأوضح أن البرنامج يمثل روحا جديدة وفجرا جديدا ينبعث من أرض مصر، حيث يقدم أصواتا تمتلك الحنجرة الذهبية القادرة على حمل راية دولة التلاوة في المستقبل.

كما دعت وزارة الأوقاف بكل اعتزاز إلى متابعة التصفيات النهائية، في إطار مشروعها ضمن محور بناء الإنسان، وإبراز أصالة المدرسة المصرية وتفردها في تلاوة القرآن والعناية به فهما وعملا ، ويعتبر البرنامج درة المسابقات وأضخمها في مجال ترتيل القرآن وتجويده، ويهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وبث معاني الجمال والجلال في النفوس.

موعد برنامج دولة التلاوة والقنوات الناقلة

بدأ عرض برنامج دولة التلاوة أمس الجمعة في تمام التاسعة مساء، ويستمر عرض حلقاته أسبوعيا يومي الجمعة والسبت في نفس الموعد ، ويعرض البرنامج على عدد من القنوات المصرية وهي الحياة، وCBC، والناس، ومصر قرآن كريم، إضافة إلى توفر الحلقات عبر منصة WATCH IT، لتتيح متابعة أوسع عبر المنصات الرقمية.

جوائز برنامج دولة التلاوة وتفاصيل المشاركة

يأتي البرنامج ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيمة جوائز إجمالية تصل إلى 3 ملايين ونصف جنيه ، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما يحظى الفائزان بشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان لعام 2026.

وقد تقدم للمسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 32 قارئا للمرحلة النهائية بعد مراحل طويلة من التصفية، بإشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أعلام القراءات والمقامات، وهم الشيخ حسن عبدالنبي، والدكتور طه عبدالوهاب، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.