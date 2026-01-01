ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

وصفت هيئة الأرصاد الجوية، أجواء الليلة بأنها ليلة ماطرة بامتياز على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ( الضبعة- سيدى عبد الرحمن -العلمين-الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-شمال الدقهلية-دمياط)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق.

شبورة تصل لحد الضباب على الطرق

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً، سوف يشهد نشاط شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب، وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر، حيث من المتوقع خلال الطقس غدا، أن يشهد الطقس فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

فيما تكون فرص الأمطار ضعيفة إلى خفيفة بنسبة حدوث ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويسود الطقس غدا، أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر،مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، والحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى ١٩ درجة.

وشهد مساء اليوم، أجواء ماطرة شديدة البرودة على شمال البلاد، يصاحبها استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من محافظة (مطروح -الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-شمال الدقهلية-دمياط) ومدينة العلمين، صاحبها سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.