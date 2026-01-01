غادة عبد الرازق تتخذ إجراءات قانونية ضد شركة إنتاج مسلسل "عاليا"

أعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش – المحامي بالنقض والإدارية العليا والمستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" (سما سابقًا) المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد عدم التزام الشركة ببنود التعاقد وتأجيل التصوير لأكثر من مرة منذ الاتفاق المبرم بتاريخ 15/01/2025 دون مبرر.

وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش في بيان صحفي أن الشركة قامت بتسويق وبيع المسلسل داخل وخارج مصر قبل البدء الفعلي في تصوير أي مشاهد، وهو ما ترتب عليه حصول الشركة على عائد مادي رغم عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو منح الفنانة أي من حقوقها المالية المستحقة.

ونبّهت الفنانة غادة عبد الرازق إلى عدم تعامل الشركة مع اسمها في عملية التسويق أو استخدامه دون إذن، مؤكدة أن العلاقة بالشركة لا تعد قائمة في ظل ما حدث، ليتم تكليف مكتب المستشار ياسر قنطوش باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها الأدبية والمادية، ومخاطبة الجهات المعنية رسميًا لمنع إصدار تصاريح العمل الخاصة بالمسلسل لحين التسوية القانونية الكاملة.

أعمال غادة عبد الرازق

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب امرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.