صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات

لم تكن تتخيل أن يتحول بيتها، الذي من المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا، إلى ساحة عنف وخوف، سيدة بالشرقية وجدت نفسها ضحية اعتداء زوجي عنيف، بعد أن اقتحم زوجها منزلها وحطم محتوياته واعتدى عليها بالضرب، في مشهد صادم وثقته مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، أفادت فيه بتعرضها للتعدي بالسب والتهديد من زوجها، الذي لم يكتفي بذلك، بل أقدم على إتلاف باب شقة الزوجية وتحطيم محتوياتها، نتيجة خلافات زوجية بينهما.

تحركت قوات الأمن على الفور، وتمكنت من ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغات ومقاطع الفيديو المتداولة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وضمان محاسبة المتهم وفقًا للقانون.