هدايا مربوطة بالحقائب .. مطار القاهرة يفاجئ الركاب بأجواء الكريسماس| شاهد
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة
إصابة لاعب ميتز الفرنسي في حريق منتجع للتزلج بسويسرا
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات

ربة منزل
ربة منزل
رامي المهدي

لم تكن تتخيل أن يتحول بيتها، الذي من المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا، إلى ساحة عنف وخوف، سيدة بالشرقية وجدت نفسها ضحية اعتداء زوجي عنيف، بعد أن اقتحم زوجها منزلها وحطم محتوياته واعتدى عليها بالضرب، في مشهد صادم وثقته مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، أفادت فيه بتعرضها للتعدي بالسب والتهديد من زوجها، الذي لم يكتفي بذلك، بل أقدم على إتلاف باب شقة الزوجية وتحطيم محتوياتها، نتيجة خلافات زوجية بينهما.

تحركت قوات الأمن على الفور، وتمكنت من ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغات ومقاطع الفيديو المتداولة.
 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وضمان محاسبة المتهم وفقًا للقانون.

