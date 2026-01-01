المصري يعلن تجديد التعاقد مع نجمه باهر المحمدي لنهاية موسم 2028/2027

أعلن النادى المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجديد تعاقده مع نجم خط دفاعه باهر المحمدي لموسمين جديدين بخلاف الموسم الحالي

وبتجديد التعاقد مع لاعب المصري يصبح انتهاء تعاقده موسم 2028/2027

تجديد التعاقد مع نجمه باهر المحمدي مع المصري لنهاية موسم 2028/2027

ووقع اللاعب على تعاقده الجديد بحضور الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.



تأتي تلك الخطوة في إطار حرص مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على التمسك بالقوام الأساسي للفريق والذي يعد باهر المحمدي أحد أبرز عناصره منذ انضمامه لصفوف المصري مطلع موسم 2024/2023.