محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس الرقابة على الصادرات والواردات ملفات التعاون المشتركة

بحث محافظ بورسعيد محب حبشي، مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سبل تطوير الأداء داخل فرع الهيئة ببورسعيد، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والتجار، بما يسهم في دعم حركة الاستيراد والتصدير، وتعظيم الاستفادة من المقومات اللوجستية التي تتمتع بها المحافظة، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي المهم.



وأكد محافظ بورسعيد -خلال اللقاء الذي تم بمكتبه بالديوان العام اليوم الثلاثاء- حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق سرعة الإفراج الجمركي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في ضبط منظومة الجودة وحماية المستهلك.



بدوره، أعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

