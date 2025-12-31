محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام لجهوده في الارتقاء بالعمل الإداري

كرم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، تقديرًا لجهوده المخلصة وأدائه المتميز في دعم منظومة العمل التنفيذي وتحقيق الانضباط الإداري داخل ديوان عام المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المحوري الذي يقوم به السكرتير العام في متابعة الملفات الحيوية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في سرعة إنجاز المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام للمحافظة لجهوده في الارتقاء بالعمل الإداري

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الكفاءات وتحفيز القيادات التنفيذية على بذل المزيد من الجهد والعطاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق رضا المواطنين.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.