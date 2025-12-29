وزير الإسكان يصدر 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء غرب بورسعيد

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،(5) قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمثلت مخالفات البناء في إقامة مباني بارتفاعات ومساحات مخالفة، وإقامة أسوار، وذلك دون الحصول على التراخيص الازمة بدون سند قانوني.