وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتة التفقدية اليوم بمدينة الشروق بتفقد الطرق والمحاور بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق.

وقد تفقد المهندس شريف الشربيني، مختلف المحاور والطرق، بدءاً من مدخل مدينة الشروق 1 من طريق القاهرة/السويس موجهاً بزيادة الاهتمام بمدخل المدينة، ثم استكمل جولته بتفقد الطريق الغربى ، وشارع الأهرام ، ثم الطريق الأوسط وشارع الشباب، موجهًا في هذا الإطار بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، لمختلف الطرق بالمدينة وإزالة المخلفات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات خاصة في الأماكن ذات الكثافات، بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة على المحاور التي يتم تطويرها.

كما وجه وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لموقف المشروعات بالأراضى التي تم تخصصها لاستغلالها الاستغلال الأمثل بمشروعات تخدم المواطنين بالمدينة وفقآ للتعاقدات الخاصة بهم، وزيادة تحسين الصورة البصرية.