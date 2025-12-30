ضواحي بورسعيد يواصل ضرباته لإزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة| شاهد

واصلت شيماء العزبي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع شرطة المرافق رئاسة العميد شادى محروس شن حملات إزالة الاشغالات والتعديات على املاك الدولة فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين بعدة مناطق سكنية بنطاق الحي.

شاهد الفيديو

https://youtu.be/ShqhyZ8-z7E?si=Qs4a6p7Ib7tXLTtH

كانت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى بالتعاون مع شرطة مرافق بورسعيد، كثفت على مدار الأيام السابقة حملاتها على المتعدين على املاك الدولة و اصحاب الاشغالات التى تعيق حركة المرور و تؤثر سلبيا على استقرار المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من الإشغالات والتحفظ عليها كما تم رفع البلدورات الموضوعة أمام المحلات و التى تعيق حركة المرور و إزالة الخوارج و البروزات الحديدية و الأسمنت.

وشددت رئيس حى الضواحي على انه تم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكدة ان القرارات ستكون رادعة ولا يستهان بها.

واهابت رئيس حي الضواحي بالجميع الالتزام بقرارات الدولة المصرية وعدم الخروج عن القانون لتكدير السلم العام و تعريض حياة المواطنين للخطر.