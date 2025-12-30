قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضواحي بورسعيد يواصل ضرباته لإزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة| شاهد

ضواحي بورسعيد يواصل ضرباته لإزالة الإشغالات و التعديات على املاك الدولة بقيادة العزبي
ضواحي بورسعيد يواصل ضرباته لإزالة الإشغالات و التعديات على املاك الدولة بقيادة العزبي
محمد الغزاوى

واصلت شيماء العزبي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع شرطة المرافق رئاسة العميد شادى محروس شن حملات إزالة الاشغالات والتعديات على املاك الدولة فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين بعدة مناطق سكنية بنطاق الحي.

شاهد الفيديو 

https://youtu.be/ShqhyZ8-z7E?si=Qs4a6p7Ib7tXLTtH

كانت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى بالتعاون مع شرطة مرافق بورسعيد، كثفت على مدار الأيام السابقة حملاتها على المتعدين على املاك الدولة و اصحاب الاشغالات التى تعيق حركة المرور و تؤثر سلبيا على استقرار المواطنين.

ضواحي بورسعيد يواصل ضرباته لإزالة الإشغالات و التعديات على املاك الدولة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من الإشغالات والتحفظ عليها كما تم رفع البلدورات الموضوعة أمام المحلات و التى تعيق حركة المرور و إزالة الخوارج و البروزات الحديدية و الأسمنت.

وشددت رئيس حى الضواحي على انه تم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكدة ان القرارات ستكون رادعة ولا يستهان بها.

واهابت رئيس حي الضواحي بالجميع الالتزام بقرارات الدولة المصرية وعدم الخروج عن القانون لتكدير السلم العام و تعريض حياة المواطنين للخطر.

بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحي الإشغالات املاك الدولة

