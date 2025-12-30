شهد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، احتفال إدارة جنوب التعليمية بختام أنشطة الفصل الدراسي الأول، والذي أُقيم على مسرح مدرسة الرسالة الخاصة تحت عنوان «يوم في حب مصر»، وذلك بحضور لفيف من قيادات التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الصواف، نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، والحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد تاج الدين، مدير عام إدارة جنوب التعليمية، ولمياء الجهيني، مدير إدارة التعليم الخاص، وعبير درويش، وكيل الإدارة، وعبير نصر، مدير المدرسة، وهشام نصر، الممثل القانوني بها، إلى جانب عدد كبير من القيادات التعليمية بمحافظة بورسعيد.

الغرباوي يشهد احتفال إدارة جنوب بورسعيد التعليمية «يوم في حب مصر»

بدأ الحفل، الذي جاء ثمرة لتضافر الجهود بين الإدارة العامة للشئون التنفيذية وإدارة الأنشطة التربوية والخدمات بقيادة نصرة فؤاد، وتنفيذ قسم الأنشطة بإدارة جنوب التعليمية تحت إشراف أمنية السيد، بعزف السلام الوطني، تلته تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لأحمد تاج الدين، مدير عام الإدارة.

وتضمنت فقرات الحفل استعراض «لف الدنيا» لرياض الأطفال بمدرسة ابن خلدون الرسمية، وفقرة لكورال تعليم بورسعيد تحت إشراف توجيه عام التربية الموسيقية، بقيادة إيمان الشامي والطاقم المعاون لها، بمشاركة طلاب مدارس الغرفة الثانوية بنات، وبورسعيد الفندقية، والشهيد علي إبراهيم، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما شملت الفعاليات فقرات للإنشاد الديني، ومسرحية «فرسان لغة الضاد»، وعزفًا فرديا على آلة الكمان، وقصيدة «وجه الوطن»، وحوارا باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فقرة بلغة الإشارة قدمها طلاب مدارس 6 أكتوبر الابتدائية، والرسالة الخاصة، وعلي سليمان، وابن خلدون الرسمية.

وفي ختام الحفل، أعرب طاهر الغرباوي عن خالص شكره وتقديره لإدارة جنوب التعليمية تحت قيادة أحمد تاج الدين، مثمناً روح التعاون المثمرة مع الإدارة العامة للشئون التنفيذية وإدارة الأنشطة التربوية، مؤكدًا أن هذا الحفل المتميز يعكس روح الانتماء الوطني، ويشجع الإبداع، ويسهم في توثيق أواصر التعاون بين الإدارات التعليمية والطلاب والمعلمين.