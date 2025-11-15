مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد حسن في برنامج دولة التلاوة

في لفتة إنسانية وتواضع كبير، ترك الدعية الإسلامي مصطفى حسني، منصة لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة وقبل يد المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، عقب إبداعه تلاوة في آيات من سورة يوسف بإتقان وبصوت تقشعر منه الأبدان.

وأمسك الدعية الإسلامي مصطفى حسني، بيد المتسابق محمد حسن عبد الحليم، وقبلها على الهواء مباشرة، ولم يتركه بل أصر على أن يقوم بتوصيله إلى الخارج بعد تلاوته التي أبهرت اللجنة.



وشهد برنامج "دولة التلاوة"، إقبالًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس الشغف الواسع بفن التلاوة والاهتمام الكبير من الشباب بحفظ القرآن الكريم وإتقانه.

وتتألف لجنة التحكيم من نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم الشيخ حسن عبدالنبي، والدكتور طه عبدالوهاب، والداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني، والشيخ جابر البغدادي.