أشرف عبد الباقي يقدم أهم نصيحة مع بداية 2026: نااام

وجّه الفنان أشرف عبد الباقي نصيحة طريفة وبسيطة لجمهوره مع بداية عام 2026، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال أشرف عبد الباقي خلال الفيديو:

«لو حسيت إنك مضغوط في الشغل، والمدير بتاعك مضايقك، وعليك حاجات كتيرة لازم تعملها، وفي نفس التوقيت عاوز تشتغل بس حاسس إنك تعبان وعاوز تنام.. نصيحتي نااام».





ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بعفويته وروحه الخفيفة، مؤكدين أن الرسالة تعكس أهمية الراحة النفسية والجسدية في مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية

أشرف عبد الباقى يتحدث عن ابنته زينة

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي، عن كواليس عمله مع ابنته زينة في مسلسل ولد بنت شايب، الذي تم عرضه مؤخرا.

وقال أشرف عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «المسلسل اتعرض عليا من فترة طويلة، وكنت مع الجهة الإنتاجية بندور على مخرج، فاترشح مخرجين مافيهمش زينة، لغاية ما هما شافوا الفيلم اللي كانت عملاه، وطلبوا إن هي تِخرِج المسلسل، بس بالنسبالي طبعاً كان حاجة كويسة، وبعيداً عن شعوري؛ فأنا بقبل أشتغل مع مخرجين لأول مرة».

وتابع أشرف عبد الباقي: «أنا استفدت منها جداً في العمل ده؛ لأن من الحاجات اللي دَرَسِتها؛ هي توجيه الممثل، وده نادر لما يبقى في مخرج بيوجه ممثل، لأن كله بيعتمد على إن الممثل عارف.. لكن هي قبل كل شُوتّ مش بتكون معايا بس؛ لأ، مع كل الممثلين، فبتيجي تهيئ الممثل قبل التصوير.. فده بيساعدني إن أنا أمسك الشخصية بشكل كويس».

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، وهو من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي.