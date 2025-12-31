قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء استقبال العام الجديد 2026.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أشرف عبد الباقي يقدم أهم نصيحة مع بداية 2026: نااام

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي
يمنى عبد الظاهر

وجّه الفنان أشرف عبد الباقي نصيحة طريفة وبسيطة لجمهوره مع بداية عام 2026، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال أشرف عبد الباقي خلال الفيديو:

«لو حسيت إنك مضغوط في الشغل، والمدير بتاعك مضايقك، وعليك حاجات كتيرة لازم تعملها، وفي نفس التوقيت عاوز تشتغل بس حاسس إنك تعبان وعاوز تنام.. نصيحتي نااام».


 

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بعفويته وروحه الخفيفة، مؤكدين أن الرسالة تعكس أهمية الراحة النفسية والجسدية في مواجهة ضغوط العمل والحياة اليومية

أشرف عبد الباقى يتحدث عن ابنته زينة 

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي، عن كواليس عمله مع ابنته زينة في مسلسل ولد بنت شايب، الذي تم عرضه مؤخرا. 

وقال أشرف عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «المسلسل اتعرض عليا من فترة طويلة، وكنت مع الجهة الإنتاجية بندور على مخرج، فاترشح مخرجين مافيهمش زينة، لغاية ما هما شافوا الفيلم اللي كانت عملاه، وطلبوا إن هي تِخرِج المسلسل، بس بالنسبالي طبعاً كان حاجة كويسة، وبعيداً عن شعوري؛ فأنا بقبل أشتغل مع مخرجين لأول مرة». 

وتابع أشرف عبد الباقي: «أنا استفدت منها جداً في العمل ده؛ لأن من الحاجات اللي دَرَسِتها؛ هي توجيه الممثل، وده نادر لما يبقى في مخرج بيوجه ممثل، لأن كله بيعتمد على إن الممثل عارف.. لكن هي قبل كل شُوتّ مش بتكون معايا بس؛ لأ، مع كل الممثلين، فبتيجي تهيئ الممثل قبل التصوير.. فده بيساعدني إن أنا أمسك الشخصية بشكل كويس». 

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، وهو من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي.

أشرف عبد الباقى كواليس عمله مع ابنته مسلسل ولد بنت شايب وليلى أحمد زاهر فادي السيد

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
شيري أريزو 5
الشاي الاخضر بالنعناع
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
