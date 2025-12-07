قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
أشرف عبد الباقى: استفدت من العمل مع بنتي زينة لأنها بتوجه الممثل

سعيد فراج

تحدث الفنان أشرف عبد الباقى، عن كواليس عمله مع ابنته زينة في مسلسل ولد بنت شايب، الذي تم عرضه مؤخرا. 

وقال أشرف عبد الباقى، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «المسلسل اتعرض علي من فترة طويلة وكنت مع الجهة الإنتاجية بندورة على مخرج فاترشح مخرجين مفيهمش زينة لغاية ما هم شافوا الفيلم اللي كانت عملاه وطلبوا ان هي تخرج المسلسل بس بالنسبة لي طبعاً كان حاجة كويسة وبعيداً عن شعوري.. فأنا بقبل اشتغل مع مخرجين لأول مرة». 

وتابع أشرف عبد الباقى: «أنا استفدت منها جداً في العمل ده لأن من الحاجات اللي درستها هي توجيه الممثل وده نادر لما يبقى في مخرج بيوجه ممثل لأن كله بيعتمد على ان الممثل عارف .. لكن هي قبل كل شوت مش بتكون معايا بس لأمع كل الممثلين فبتيجي تهيئ الممثل قبل التصوير .. فده بيساعدني إن أنا أمسك الشخصية بشكل كويس». 

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions  على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.

