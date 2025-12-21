قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور

رئيس تحرير صدى البلد والكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي
رئيس تحرير صدى البلد والكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي
عدسة محمد زاهر

أقيم مساء أمس السبت حفل توزيع جوائز الإعلامية آمال العمدة، التي تمنح لتكريم المتميزين في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون والفنون، وذلك خلال احتفالية خاصة قدمتها الإعلامية حنان مفيد فوزي، بنقابة الصحفيين بحضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني. 

حضور حفل جوائز آمال العمدة 

وشهد الحفل حضور الفنان أشرف عبد الباقي وحصوله على جائزة على مجمل أعماله الفنية، والفنانة وفاء عامر جائزة الشخصية العامة، والفنانة بدرية طلبة، والإعلامية سناء منصور.

كما شهد الحفل تكريم الإعلامية مريم أمين وأهدت تكريمها للفنان محمد صبحي، كما أهدت الإعلامية يارا أحمد تكريمها كأفضل إدارة تنفيذية للمهرجانات لوالدها الراحل المهندس أحمد خيري.


جوائز آمال العمدة

وشملت الجوائز فئتين رئيسيتين، هما جوائز المحاور مفيد فوزي وجوائز آمال العمدة للتميز، حيث جاءت النتائج على النحو التالي :

ففي جوائز المحاور مفيد فوزي، فاز الكاتب عمر طاهر بجائزة أفضل كاتب مقال، والكاتب الصحفي محمود مسلم بجائزة أفضل كاتب صحفي، كما فاز الإعلامي أسامة منير بجائزة أفضل مذيع إذاعي، والإعلامية سناء منصور بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية.

وفاز برنامج «اتفقنا» تقديم الإعلامية مريم أمين بجائزة أفضل برنامج إذاعي، وحرصت علي اهداء التكريم للنجم محمد صبحي فيما حصل الإعلامي محمود سعد على جائزة أفضل مذيع تلفزيوني، وفاز برنامج شريف عامر بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني، كما نال السيناريست عبد الرحيم كمال جائزة أفضل سيناريست.

كما فاز الفنان التشكيلي فريد فاضل بجائزة أفضل فنان تشكيلي، والمنتج تامر مرتضي بجائزة أفضل منتج، فيما حصلت شاهيناز العقاد على جائزة أفضل منتجة، ونال رئيس تحرير صدي البلد  طه جبريل جائزة أفضل تغطية صحفية.

وفازت قناة CBC بجائزة أفضل قناة، وتسلمها خالد مرسي، كما نال الفنان أمير كرارة جائزة الإبداع، والفنانة وفاء عامر جائزة الشخصية العامة.

أما جوائز آمال العمدة للتميز، ففازت شيماء السباعي بجائزة أفضل مذيعة إذاعية، وريهام السهلي بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية، ونازلي مدكور بجائزة أفضل فنانة تشكيلية، كما حصل السيناريست أيمن سلامة على جائزة أفضل سيناريست.

وفاز أحمد عبد العاطي بجائزة أفضل منتج، ومها سليم بجائزة أفضل منتجة، كما فازت يارا أحمد بجائزة التميز في الإدارة التنفيذية للمهرجانات، وحصل الفنان حسين فهمي على جائزة الشخصية العامة.

كما نال المصمم هاني البحيري جائزة التميز، فيما حصل معتز التوني وأحمد السقا على جوائز التميز.

وتأتي جوائز آمال العمدة الإعلامية والمحاور مفيد فوزي في إطار دعم النماذج الجادة والمؤثرة في المشهد الإعلامي والفني، وتسليط الضوء على أصحاب التجارب المتميزة في مختلف مجالات العمل الإعلامي والفني.

