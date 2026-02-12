قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرغلي فوود يعلن تغيير محتواه ويستبدل إعلانات الطعام بمبادرة إنسانية

فرغلي فود
فرغلي فود
محمد بدران   -  
يارا أمين

أشادت نجلاء عياد، رئيس مؤسسة «بداية جديدة»، بمبادرة صانع المحتوى «فرغلي فوود» عن تغيير كامل في طبيعة المحتوى الذي يقدمه عبر صفحاته، وذلك بعد التفاعل الكبير ورسائل الدعم التي تلقاها من متابعيه على أحد منشوراته الأخيرة.

وقال صانع المحتوى «فرغلي فوود» فى منشور له إنه تم تغيير كامل في طبيعة المحتوى الذي يقدمه عبر صفحاته، وذلك بعد التفاعل الكبير ورسائل الدعم التي تلقاها من متابعيه على أحد منشوراته الأخيرة.

وأوضح أنه سبق ونشر منشورًا وجّه فيه الشكر لصفحة Egypt KedaKeda ، وأبدى رغبته في استضافة الطفلين جابر ومؤمن برفقة عدد من الأطفال، إلا أن تعليقات الجمهور ورسائلهم كان لها تأثير بالغ في قراره بتقديم تجربة مختلفة تحمل طابعًا إنسانيًا أكبر.

وأكد «فرغلي فوود» أنه قرر التوقف عن الظهور في إعلانات تقييم الطعام، واستبدال ذلك بالنزول إلى الشارع لاختيار أطفال وكبار سن ليكونوا هم أبطال الإعلانات، ويخوضوا بأنفسهم تجربة تذوق وتقييم الطعام، في محاولة لإدخال السرور إلى قلوبهم ومشاركتهم لحظات فرح حقيقية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو الدمج بين العمل الإعلاني والعمل الإنساني، ودعم البسطاء الذين لا يملكون سوى حلم بسيط بأن يشعر بهم أحد ويجبر بخاطرهم.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى جميع متابعيه وإلى صاحب صفحة Egypt KedaKeda، مؤكدًا أنهم كانوا سببًا رئيسيًا ـ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ـ في اتخاذ هذا القرار.

نجلاء عياد مؤسسة «بداية جديدة» فرغلي فوود صفحة Egypt KedaKeda صانع المحتوى «فرغلي فوود»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

بالصور

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

للفطار والعشاء والشاي.. طريقة عمل كيكة الزبيب الهشة

كيكة الزبيب
كيكة الزبيب
كيكة الزبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد