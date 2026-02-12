فرغلي فوود يعلن تغيير محتواه ويستبدل إعلانات الطعام بمبادرة إنسانية

أشادت نجلاء عياد، رئيس مؤسسة «بداية جديدة»، بمبادرة صانع المحتوى «فرغلي فوود» عن تغيير كامل في طبيعة المحتوى الذي يقدمه عبر صفحاته، وذلك بعد التفاعل الكبير ورسائل الدعم التي تلقاها من متابعيه على أحد منشوراته الأخيرة.

وقال صانع المحتوى «فرغلي فوود» فى منشور له إنه تم تغيير كامل في طبيعة المحتوى الذي يقدمه عبر صفحاته، وذلك بعد التفاعل الكبير ورسائل الدعم التي تلقاها من متابعيه على أحد منشوراته الأخيرة.

وأوضح أنه سبق ونشر منشورًا وجّه فيه الشكر لصفحة Egypt KedaKeda ، وأبدى رغبته في استضافة الطفلين جابر ومؤمن برفقة عدد من الأطفال، إلا أن تعليقات الجمهور ورسائلهم كان لها تأثير بالغ في قراره بتقديم تجربة مختلفة تحمل طابعًا إنسانيًا أكبر.

وأكد «فرغلي فوود» أنه قرر التوقف عن الظهور في إعلانات تقييم الطعام، واستبدال ذلك بالنزول إلى الشارع لاختيار أطفال وكبار سن ليكونوا هم أبطال الإعلانات، ويخوضوا بأنفسهم تجربة تذوق وتقييم الطعام، في محاولة لإدخال السرور إلى قلوبهم ومشاركتهم لحظات فرح حقيقية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو الدمج بين العمل الإعلاني والعمل الإنساني، ودعم البسطاء الذين لا يملكون سوى حلم بسيط بأن يشعر بهم أحد ويجبر بخاطرهم.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى جميع متابعيه وإلى صاحب صفحة Egypt KedaKeda، مؤكدًا أنهم كانوا سببًا رئيسيًا ـ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ـ في اتخاذ هذا القرار.