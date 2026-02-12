بيانات spotify تكشف عن رجال جيل زد يقودون موجة أغاني "كسرة القلب"

لطالما كان عيد الحب مساحة واسعة للمشاعر؛ من الرومانسية وبدايات الحب الجديدة، إلى حب الذات والصداقة… وحتى كسرة القلب لكن في مصر، يبدو أن مشاعر الفراق باتت تتصدر المشهد بشكل متزايد.

تكشف بيانات جديدة من Spotify أن معدلات الاستماع إلى الأغاني ذات الطابع العاطفي الحزين في عيد الحب ارتفعت بأكثر من 290% في عام 2025 مقارنة بعام 2023. والسؤال الأبرز: فمن وراء هذا التحوّل؟

الإجابة قد تكون مفاجئة.

تشير البيانات إلى أن الرجال يمثلون أكثر من 60% من إجمالي الاستماع إلى أغاني كسرة القلب في مصر، فيما تأتي نحو نصف مرات التشغيل من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، ما يضع جيل زد في صدارة هذا الاتجاه.

بالنسبة للمستمعين الأصغر سناً تحديداً، لم يعد عيد الحب مناسبة للاحتفال بالعشق فقط، بل مساحة مفتوحة للتعامل مع المشاعر المعقّدة. وتصبح الموسيقى هنا ملاذاً صادقاً تُعاش من خلاله التجارب وتُفهم الأحاسيس بعيداً عن المجاملات.

أكثر أغاني "كسرة القلب" استماعاً خلال أسبوع عيد الحب في 2025 في مصر

"مكرهتوش" – تامر عاشور

"إمشي" – تومي ورالي

"ياه" – تامر عاشور

"اتنسينا" – يوسف العشري

"لما بيوحشني" – رامي صبري

"يوم ما تنسى" – تامر عاشور

"النية" – ليجي-سي

"انا ميين" – زاد

WILDFLOWER" – Billie Eilish"

"سكت ليه" – رامي صبري