قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيانات spotify تكشف عن رجال جيل زد يقودون موجة أغاني "كسرة القلب"

بيانات spotify
بيانات spotify
تقى الجيزاوي

لطالما كان عيد الحب مساحة واسعة للمشاعر؛ من الرومانسية وبدايات الحب الجديدة، إلى حب الذات والصداقة… وحتى كسرة القلب لكن في مصر، يبدو أن مشاعر الفراق باتت تتصدر المشهد بشكل متزايد.

تكشف بيانات جديدة من Spotify أن معدلات الاستماع إلى الأغاني ذات الطابع العاطفي الحزين في عيد الحب ارتفعت بأكثر من 290% في عام 2025 مقارنة بعام 2023. والسؤال الأبرز: فمن وراء هذا التحوّل؟
الإجابة قد تكون مفاجئة.
تشير البيانات إلى أن الرجال يمثلون أكثر من 60% من إجمالي الاستماع إلى أغاني كسرة القلب في مصر، فيما تأتي نحو نصف مرات التشغيل من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، ما يضع جيل زد في صدارة هذا الاتجاه.

بالنسبة للمستمعين الأصغر سناً تحديداً، لم يعد عيد الحب مناسبة للاحتفال بالعشق فقط، بل مساحة مفتوحة للتعامل مع المشاعر المعقّدة. وتصبح الموسيقى هنا ملاذاً صادقاً تُعاش من خلاله التجارب وتُفهم الأحاسيس بعيداً عن المجاملات.

أكثر أغاني "كسرة القلب" استماعاً خلال أسبوع عيد الحب في 2025 في مصر

"مكرهتوش" – تامر عاشور
"إمشي" – تومي ورالي
"ياه" – تامر عاشور
"اتنسينا" – يوسف العشري
"لما بيوحشني" – رامي صبري
"يوم ما تنسى" – تامر عاشور
"النية" – ليجي-سي
"انا ميين" – زاد
WILDFLOWER" – Billie Eilish"
"سكت ليه" – رامي صبري

Spotify بيانات جديدة من Spotify الاغاني الاعلى استماعا على spotify

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

ترشيحاتنا

الصَّائم الصَّغير.. المستوى الثاني من برنامج التربية الإيمانيَّة للطفل المسلم بالتعاون بين البحوث الإسلاميَّة وخريجي الأزهر

انطلاق المستوى الثاني من برنامج التربية الإيمانيَّة للطفل المسلم.. الأحد

استطلاع هلال شهر رمضان

الإفتاء: انتظرونا الثلاثاء القادم في احتفال لاستطلاع هلال شهر رمضان

المشاكل الزوجية

زوجتي تُكثر من الشكوى وتطالبني بشراء مستلزمات المنزل كيف أتصرف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

للفطار والعشاء والشاي.. طريقة عمل كيكة الزبيب الهشة

كيكة الزبيب
كيكة الزبيب
كيكة الزبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد