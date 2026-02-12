كينيا تطالب بتأجيل كأس أمم إفريقيا 2027 بسبب الانتخابات والتحضيرات الأمنية

طالبت الحكومة الكينية بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 إلى موعد لاحق، مبررة ذلك بانشغال البلاد بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المحلية المرتقبة، وما قد يصاحبها من تحديات أمنية وتنظيمية.

وأشار المسؤولون إلى أن تنظيم حدث ضخم مثل كأس أمم إفريقيا في هذه الظروف قد يضع عبئًا إضافيًا على الجهود الأمنية واللوجستية، خاصة مع استعداد البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في أغسطس 2027.

كما أكدوا أن الدول المضيفة المشتركة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا، تواجه تحديات في ضمان الاستقرار الكامل وتجهيز البنية التحتية للبطولة، مشيرين إلى أن المواجهات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالعملية الانتخابية قد تؤثر على نجاح التنظيم.

وكانت نسخة كأس أمم إفريقيا 2027 ستشهد مشاركة 24 منتخبًا، في واحدة من أكبر نسخ البطولة القارية، ما يجعل أي قرار بتأجيلها محل متابعة واسعة من الجماهير والاتحادات الرياضية في القارة.