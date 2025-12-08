قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي: عادل إمام أستاذي وما ينفعش أقول أنا شبهُه

عادل إمام - أشرف عبد الباقى
عادل إمام - أشرف عبد الباقى
سعيد فراج

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على ما تردد مؤخرا من مقارنات بينه وبين الزعيم عادل إمام؛ بسبب تجسيد شخصية مصاب بالزهايمر في مسلسل "ولد بنت شايب". 

وقال أشرف عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «لا هو موضوع طبعا فيه ظلم ليه، ما حدش يقدر يشبه نفسه بـ عادل إمام.. هما الناس يشكروا إن هم بيحطوني في مقارنة مع الأستاذ عادل إمام، بس هو بطل طوال 50 سنة.. فطبعا فكرة إجراء مقارنة؛ بيبقى فيها ظلم ليه طبعا.. لكن هو طبعا أستاذنا، وما ينفعش أقول أنا شبهُه حتى في الفيلم ولا أي حاجة».

وأضاف أشرف عبد الباقي: «يمكن الناس بس خلطوا الأمر؛ بسبب الشخصية اللي أنا قدمتها في ولد بنت شايب، وكان صاحب الشخصية عنده زهايمر، وبين الأستاذ عادل إمام اللي قدم فيلم زهايمر، فهو ده اللي عمل الجدل على السوشيال ميديا مؤخرا». 

أشرف عبد الباقى يتحدث عن ابنته زينة 

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي، عن كواليس عمله مع ابنته زينة في مسلسل ولد بنت شايب، الذي تم عرضه مؤخرا. 

وقال أشرف عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «المسلسل اتعرض عليا من فترة طويلة، وكنت مع الجهة الإنتاجية بندور على مخرج، فاترشح مخرجين مافيهمش زينة، لغاية ما هما شافوا الفيلم اللي كانت عملاه، وطلبوا إن هي تِخرِج المسلسل، بس بالنسبالي طبعاً كان حاجة كويسة، وبعيداً عن شعوري؛ فأنا بقبل أشتغل مع مخرجين لأول مرة». 

وتابع أشرف عبد الباقي: «أنا استفدت منها جداً في العمل ده؛ لأن من الحاجات اللي دَرَسِتها؛ هي توجيه الممثل، وده نادر لما يبقى في مخرج بيوجه ممثل، لأن كله بيعتمد على إن الممثل عارف.. لكن هي قبل كل شُوتّ مش بتكون معايا بس؛ لأ، مع كل الممثلين، فبتيجي تهيئ الممثل قبل التصوير.. فده بيساعدني إن أنا أمسك الشخصية بشكل كويس». 

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، وهو من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي.

أشرف عبد الباقى الفنان أشرف عبد الباقى عادل إمام مسلسل ولد بنت شايب فيلم زهايمر الفنان عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد