أشرف عبد الباقي: عادل إمام أستاذي وما ينفعش أقول أنا شبهُه

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على ما تردد مؤخرا من مقارنات بينه وبين الزعيم عادل إمام؛ بسبب تجسيد شخصية مصاب بالزهايمر في مسلسل "ولد بنت شايب".

وقال أشرف عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «لا هو موضوع طبعا فيه ظلم ليه، ما حدش يقدر يشبه نفسه بـ عادل إمام.. هما الناس يشكروا إن هم بيحطوني في مقارنة مع الأستاذ عادل إمام، بس هو بطل طوال 50 سنة.. فطبعا فكرة إجراء مقارنة؛ بيبقى فيها ظلم ليه طبعا.. لكن هو طبعا أستاذنا، وما ينفعش أقول أنا شبهُه حتى في الفيلم ولا أي حاجة».

وأضاف أشرف عبد الباقي: «يمكن الناس بس خلطوا الأمر؛ بسبب الشخصية اللي أنا قدمتها في ولد بنت شايب، وكان صاحب الشخصية عنده زهايمر، وبين الأستاذ عادل إمام اللي قدم فيلم زهايمر، فهو ده اللي عمل الجدل على السوشيال ميديا مؤخرا».

أشرف عبد الباقى يتحدث عن ابنته زينة

تحدث الفنان أشرف عبد الباقي، عن كواليس عمله مع ابنته زينة في مسلسل ولد بنت شايب، الذي تم عرضه مؤخرا.

وقال أشرف عبد الباقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري: «المسلسل اتعرض عليا من فترة طويلة، وكنت مع الجهة الإنتاجية بندور على مخرج، فاترشح مخرجين مافيهمش زينة، لغاية ما هما شافوا الفيلم اللي كانت عملاه، وطلبوا إن هي تِخرِج المسلسل، بس بالنسبالي طبعاً كان حاجة كويسة، وبعيداً عن شعوري؛ فأنا بقبل أشتغل مع مخرجين لأول مرة».

وتابع أشرف عبد الباقي: «أنا استفدت منها جداً في العمل ده؛ لأن من الحاجات اللي دَرَسِتها؛ هي توجيه الممثل، وده نادر لما يبقى في مخرج بيوجه ممثل، لأن كله بيعتمد على إن الممثل عارف.. لكن هي قبل كل شُوتّ مش بتكون معايا بس؛ لأ، مع كل الممثلين، فبتيجي تهيئ الممثل قبل التصوير.. فده بيساعدني إن أنا أمسك الشخصية بشكل كويس».

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، وهو من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي.