توقف حركة القطارات جزئيا بعد خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور

كشفت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ صدى البلد عن وقوع حادث خروج عربات قطار روسي رقم 3503 أسيوط/القاهرة عن القضبان قبل قليل، وذلك في المسافة بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور.

وقالت المصادر إن الحادث نتج عن اختلال بحركة القطار بسبب الأمطار التي تشهدها المنطقة، ما أدى إلى توقف حركة القطارات جزئيا على الخطين الطالع والنازل، لحين التعامل مع الموقف.

الدفع بأوناش لرفع العربات المتضررة

وأضافت المصادر أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية، ويتم حاليا الدفع بأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها على السكة، تمهيدًا لاستئناف حركة التشغيل فور الانتهاء من أعمال الرفع والمعاينة الفنية.