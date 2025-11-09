عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر

شهدت الدورة السادسة من TransMEA 2025، المقامة تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، عرضاً خاصاً لعربات النوم التي أعادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تأهيلها بالكامل، حيث تفقدت عدسة «صدى البلد» داخل إحدى تلك العربات للاطلاع على التجهيزات والخدمة المطوّرة.

وأجرت الهيئة تحديثاً شاملاً للعربات من الداخل والخارج، في ورش «كوم أبا رضي»، تشمل خامات حديثة وتصميمات مطوّرة.

وتم نقل إحدى عربات النوم المطوّرة مساءً إلى أرض المعرض خصيصاً لعرضها ضمن جناح النقل الذكي.

وأثناء الجولة، تم استعراض تجهيزات السلامة، الراحة، وربط العربات بخطة التحديث التي تشمل توطين صناعة النقل.

يأتي هذا العرض ضمن جهود الدولة في «صياغة شبكة نقل ذكية ومستدامة»، إذ أفادت أن مشروع عربات النوم المُطوّرة يعتبر جزءاً من خطة أشمل لتعليمات التحديث والتصنيع المحلي والمشاركة الدولية في مجال النقل.

