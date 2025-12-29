مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، إقامة مجموعة من المباريات المهمة في مختلف البطولات حول العالم، يتصدرها لقاء منتخب مصر أمام أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ومواجهة المغرب أمام زامبيا.

وعلى الصعيد القاري، يخوض منتخب مصر مباراة تحصيل حاصل أمام أنجولا، بعدما ضمن صدارة المجموعة وتأهله رسميًا إلى دور الـ16.

في المقابل، يسعى المنتخب المغربي لتحقيق الفوز على زامبيا لضمان التأهل وحسم صدارة المجموعة.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

أنجولا × مصر – 6:00 مساء – beIN Sports HD MAX 1

زيمبابوي × جنوب أفريقيا – 6:00 مساء – beIN Sports HD MAX 2

جزر القمر × مالي – 9:00 مساء – beIN Sports HD MAX 2

زامبيا × المغرب – 9:00 مساء – beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج × الفتح – 4:35 مساء

الرياض × الحزم – 7:30 مساء

التعاون × النجمة – 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما × جنوى – 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال × السد – 4:30 مساء

الأهلي × أم صلال – 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء × الجزيرة – 2:50 مساء

الظفرة × بني ياس – 5:45 مساء