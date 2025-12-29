قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، وأسفرت عن تأكيد تأهل عدد من المنتخبات إلى دور الـ16 قبل ختام مباريات الدور الأول.

وشهدت الجولة الثانية حسم ثلاثة منتخبات بطاقة العبور المبكر، وهي منتخب مصر ونيجيريا والجزائر، بعد تحقيقها نتائج إيجابية ضمن مجموعاتها، مما يعكس قوتها ويضعها ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة القارية.

على صعيد الصراع على هدافي البطولة، يتصدر الجزائري رياض محرز قائمة الهدافين بعد تسجيله 3 أهداف، ويأتي خلفه عدد من اللاعبين بمعدل هدفين لكل منهم، من بينهم المصري محمد صلاح، فيما يلي

ترتيب أبرز هدافي البطولة حتى الآن:

المركز الأول: رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

المركز الثاني: إلياس العاشوري (تونس) – هدفان

المركز الثالث: أمادو ديالو (كوت ديفوار) – هدفان

المركز الرابع: إبراهيم دياز (المغرب) – هدفان

المركز الخامس: نيكولاس جاكسون (السنغال) – هدفان

المركز السادس: أديمولا لوكمان (نيجيريا) – هدفان

المركز السابع: محمد صلاح (مصر) – هدفان

المركز الثامن: لاسين سينايوكو (مالي) – هدفان.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا هدافي الأمم الأفريقية محمد صلاح صلاح رياض محرز محرز منتخب مصر

