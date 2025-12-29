مهندسو مصر في مهمة لاستكشاف الغاز وتوزيعه على المنازل بلبنان

أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، عن امتنان بلاده رئيسا وشعبا للدعم الذي تقدمه مصر للشعب اللبناني بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، حيث أكد أن توقيع مصر ولبنان لمذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه وتخفف من التقنين المتبع، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.



وأعرب الرئيس عون عن شكره للوزير كريم بدوي ، على الاستجابة الدائمة من الجانب المصري لحاجات لبنان، محملا تحياته إلى الرئيس السيسي وتمنياته في أن تحمل السنة الجديدة خيرا وسلاما وتقدما لمصر رئيسا وشعبا .



وأطلع الوزير كريم بدوي ، الرئيس عون، خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري في لبنان علاء موسى والوفد المرافق للوزير المصري، اهتمام القاهرة بملف الطاقة في لبنان كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل أيام إلى بيروت .



ونوه وزير البترول والثروة المعدنية بأن التعاون المصري اللبناني في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات الثنائية المتينة لاسيما وأن مصر ستقدم كل الدعم للبنان في هذا المجال من خلال الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.



ولفت إلى إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من أجل تنسيق العمل واستفادة لبنان من الخبرات المصرية في قطاع النفط والغاز، موضحا أن مصر معنية أيضا بتوفير البنى التحتية الضرورية.



وفي سياق متصل، أشارت الوكالة اللبنانية إلى لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في عين التينة، بالمهندس كريم بدوي، بحضور السفير علاء موسى، حيث تم استعراض علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة وبيروت في مختلف المجالات، إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.