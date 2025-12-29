هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل

تشهد أسعار الدواجن خلال هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأسعار، والكثير من المواطنين يسأل هل سترتفع الأسعار مع بداية العام الجديد، ومع دخول شهر رمضان المبارك، الذي يكون فيه الطلب على السلع أعلى من الأيام العادية.

وفي هذا الإطار، أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق المصرية بها زيادة في عدد الدواجن المعروضة، وهذا الأمر يعتبر سببا رئيسيا في خفض الأسعار بالأسواق.

وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك خسائر كبيرة في المزارع، وأن المنتجين يتحملون فارق السعر، وأن الأزمات التي حدثت من قبل في الدواجن لن تتكرر.

ولفت إلى أن الإنتاج في عام 2022، كان قليل، وأن هذا تسبب في رفع الأسعار حتى عام 2024 وصل سعر كيلو الدواجن لـ 100 جنيه، وبعد العمل على ذلك انخفض سعر الدواجن الآن وسجل في المزرعة 55 جنيها.

وأوضح أن أسعار الدواجن خلال عامي 2026 و2027 ستكون مستقرة، لن ترتفع لآن هناك زيادة في دورات الإنتاج التي تستمر لمدة عامين.

الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان





وردا على سؤال هل أسعار الدواجن سترتفع في شهر رمضان، وقال إن الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان، وأن سعر الدواجن في رمضان قد تسجل في المزرعة 65 جنيها، وأن هذا الرقم لن يكون مرتفعا.

أكد محمود سليمان عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تمثل الخيار الأرخص للحصول على البروتين بالنسبة للمواطن المصري، مما يجعلها حلاً مهماً لأزمة كبيرة تواجهه، ولهذا السبب، تعرف الدواجن بين الناس بأنها بروتين الغلابة.

وأضاف عضو اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج «بلدنا اليوم»أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الدواجن مصدر البروتين الأول في العالم لجميع المواطنين؛ وذلك لرخص سعرها.



تكلفة كيلو الدواجن

أشار إلى أن تكلفة كيلو الدواجن في مصر الآن تتراوح بين 65 لـ 75 جنيها، لكنها تباع بأقل من سعر التكلفة للمواطنين بالمحلات، لافتا إلى أن كيلو الدواجن يستهلك 3 كيلو علف.

ولفت إلى أن المتحكم في سعر الدواجن يكون العرض والطلب، وهي لم ترتفع، والأسعار الآن أقل من سعر التكلفة، وهو أمر يسبب مشكلات للمربين والمنتجين.