بـ 57 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية، تظل صناعة الدواجن أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي في مصر، باعتبارها المصدر الأقل تكلفة للبروتين الحيواني.

وفي هذا الإطار، أكد محمود سليمان، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن تمثل الحل الأهم لتوفير البروتين للمواطن المصري، وهو ما جعلها تُعرف بين المواطنين باسم «بروتين الغلابة».

الدواجن المصدر الأول للبروتين

وأوضح محمود سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الدواجن أصبحت خلال الفترة الأخيرة المصدر الأول للبروتين في العالم، ليس فقط في مصر، وذلك بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بمصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأسماك.

تكلفة الإنتاج وأسعار البيع

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن في مصر حاليًا تتراوح ما بين 65 إلى 75 جنيهًا، موضحًا أن الكيلو الواحد من الدواجن يستهلك نحو 3 كيلو جرامات من العلف، ما يعكس حجم التكلفة التي يتحملها المربون.

أسعار أقل من التكلفة

ولفت إلى أن أسعار بيع الدواجن للمواطنين في الأسواق حاليًا أقل من سعر التكلفة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك، لكنه في الوقت نفسه يسبب أعباء ومشكلات كبيرة للمربين والمنتجين، الذين يتحملون الخسائر للحفاظ على استقرار السوق.

ويرصد صدي البلد أسعار الدواجن اليوم في الأسواق في السطور التالية:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت الأسواق حالة من الاستقرار النسبي مع اختلاف الأسعار حسب النوع وتكلفة الإنتاج، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفراخ البيضاء: من 57 إلى 67 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو: من 100 إلى 110 جنيهات للكيلو.

الفراخ البلدي: من 105 إلى 115 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليها.

أسعار مشتقات الدواجن

دبابيس الفراخ: 100 جنيه للكيلو.

صدور الفراخ: 103 جنيهات للكيلو.

أوراك الفراخ: 105 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الأحد

شهد سعر البانيه تراجعًا طفيفًا نتيجة توازن العرض والطلب داخل الأسواق:

البانيه: من 180 إلى 200 جنيه للكيلو، وفقًا للمنطقة وحجم الطلب.

وتعكس هذه التحركات مرونة سوق الدواجن المحلية، مع استمرار المتابعة اليومية للأسعار بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.