ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ارتفعت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق اليوم الأحد 28-12-2025 ، بنحو 5 جنيهات.

أسعار الدواجن بالأسواق

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 70 و78 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 70 و78جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 48 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 60 و65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 66 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 75 و85 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 7و10 جنيهات.

الكتكوت "ساسو": 7 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهاً.

كتكوت فيومي 8 جنيهاً

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات



أسعار البانيه والأوراك اليوم



سعر الأوراك: بين 78 و82 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 200و220 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم



كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.